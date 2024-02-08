"Вільха", "Урагани", БПЛА над Бєлгородом: у РФ кажуть про комплексну повітряну атаку (фото)

Російське командування відзвітувало про знешкодження усіх повітряних цілей над Бєлгородом. Місцеві жителі скаржаться на уламки та пошкодження контактної електромережі.

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8 лютого над Бєлгородською областю помітили снаряди, начебто запущені реактивними системами залпового вогню (РСЗВ) "Вільха" та "Ураган" з території України. Російські сили ППО запевнили, що знешкодили усі повітряні цілі. Про деталі повітряної атаки розповіли у Telegram-каналі Міноборони Росії.

У дописі російських урядовців вказується, що у Бєлгородській області міг статись "терористичний акт" внаслідок атаки "київського режиму".

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Для атаки начебто використали вісім снарядів РСЗВ "Вільха" та чотири "Урагани": усі цілі збиті комплексами ППО. Час удару — 16:30 за Києвом. За годину до цього, о 15:30 за Києвом, вдалось збити український БПЛА, відзвітували в Міноборони РФ.

Міноборони РФ - про Бєлгородську область 8 лютого Фото: Міноборони РФ

"Вільха" — українська РСЗВ, здатна зробити залп 8-12 ракет калібру 300 мм, які можуть дістати на відстані близько 100 км. Принцип наведення на ціль — орієнтація по системі GPS. "Ураган" — РСЗВ радянського виробництва, яка робить залп 16 снарядів, здатних подолати відстань до 35 км.

Удари по об'єктах ЗС РФ — деталі

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що над регіоном дійсно було гучно через повітряну загрозу та роботу ППО. З його слів, протягом дня відбулось дві атаки: спершу летіли БПЛА (14:37 по Києву), потім — ракети. Уламки збитих пристроїв упали біля села Гостищево, де пошкодили контактну мережу залізниці. В підсумку довелось спиняти рух потягів на невеликій ділянці. Ще одна точка падіння уламків — село Безсонівка.

Зазначимо, відстань від Гостищево до кордону України — близько 50 км. Село розташовано північно-східніше Бєлгорода. Безсонівка — за 20 км.

Бєлгородська область - де падали уламки Фото: Google Maps

Жителі Бєлгородської області розмістили фото та відео, зняті під час повітряної атаки. Зокрема, показали сліди від ракет ППО та уламки невідомого походження, які попадали на приватні будинки.

Бєлгородська область - пуски ракет Бєлгородська область - сліди пусків Бєлгородська область - невідома ціль у небі Бєлгородська область - уламок невідомого пристрою

7 лютого у Бєлгородській області також сталась атака невідомих об'єктів. Місцева влада заявила, що почалась пожежа на промислових підприємствах. Втім, Міноборони Росії відзвітувало, що усі об'єкти вдалось збити. 5 січня також повідомляли про "тривожну" ніч: тоді також росіяни полювали на ракети "Вільха", — розповіло командування ЗС РФ.

Нагадуємо, в ніч на 8 лютого ворог атакував Україну 17 дронами-камікадзе Shahed-136. Розслідувачі з'ясували, що росіяни сплатили за технологію виробництва цих пристроїв понад 4 млрд дол.