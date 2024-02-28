Обговорення відправки військ НАТО в Україну є сигналом для РФ, — естонський генерал

За словами Нееме Вялі, європейські лідери продовжують говорити про те, як далі можна буде підтримати Київ у протистоянні з Кремлем. У Москві розуміють, що Захід не готовий зупинятися.

Related video

Розмови про те, що Захід може відправити на територію України своїх військових, є знаком для Російської Федерації. Про це заявив естонський генерал-майор у запасі Нееме Вялі, передає ERR.

За його словами, останнім часом європейські лідери активно обговорюють питання подальшої підтримки України. Одне з питань, яких вони торкнулися, стосується можливої відправки в Україну бійців НАТО. Москва в такий спосіб отримує своєрідний сигнал.

Важливо

"Крах стратегії": країни НАТО та ЄС готові надіслати війська в Україну, — Фіцо

"З одного боку, це гарне послання для європейців, які починають звикати до цієї війни. Але з іншого боку, це, безумовно, сигнал для Росії, що Європа готова й надалі допомагати Україні і робити в ній свій внесок", — заявив Нееме Вялі.

Окремо естонський генерал-майор у запасі додав, що Європа має можливість відправити в Україну своїх військових, однак питання полягає в тому, чи є в цьому сенс. Пов'язано це з тим, що людського ресурсу у Києва достатньо, а від західних партнерів очікується інша підтримка, у вигляді поставок зброї і техніки.

"Сьогодні йдеться не про те, що Україні бракує солдатів, а про те, що їй потрібно більше техніки та озброєння", — продовжив Нееме Вялі.

Таку ж думку озвучила і прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, коли заявила, що Україна найбільше потребує боєприпасів, і європейські лідери зійшлися на цьому.

Нагадаємо, 27 лютого повідомлялося, що в НАТО обговорюють можливість відправки військ в Україну, про що заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, прохання президента України Володимира Зеленського про посилення підтримки Києва було почуто, однак консенсусу щодо відправлення військ НАТО поки що немає.

Також свою думку з цього приводу висловив і президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, питання подальшої допомоги Україні стояло вкрай гостро на засіданні лідерів Альянсу і ЄС. Країни самі ухвалюватимуть рішення про те, як підтримувати Київ у протистоянні з РФ.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг пізніше заявив, що Альянс не планує посилати своїх військових в Україну. За його словами, союзники надають Україні "безпрецедентну підтримку", проте не мають "жодних планів" щодо розміщення своїх військ на українських територіях.