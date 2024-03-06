Методи розвідки РФ стали більш винахідливими, а завдання залишилися колишніми, — FT

За інформацією журналістів, майже щотижня спливає чергова таємна операція спецслужб РФ, що демонструє, наскільки далеко вони проникли в західні країни.

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Очевидна активізація розвідувальних операцій під керівництвом Кремля знаменує собою нову впевненість серед керівників російських спецслужб після принизливих невдач, з якими вони зіткнулися на початку 2022 року. Так характеризує Financial Times оновлену шпигунську війну Росії із Заходом.

Як стверджують представники західних розвідок і аналітики, Росія повернула своїх шпигунів, яких Європі вдалося вигнати 2022 року, і, як зауважив один з офіцерів спецслужб, повернулася "гра в кішки-мишки".

"Російська розвідка — це величезна машина, і вона знову робить те, що робила завжди", — зауважив інсайдер видання.

За інформацією FT, майже щотижня спливає чергова таємна операція, що демонструє, наскільки далеко російські спецслужби проникли в західні країни цього разу.

Так, уже шостому болгарину було пред'явлено звинувачення про участь у шпигунській мережі РФ, розкинутій у Великій Британії. Два тижні тому в Іспанії було знайдено мертвим російського військового льотчика, який перегнав в Україну вертоліт. Ще за тиждень до цього у Франції було виявлено мережу зі 193 сайтів, призначених для потужної дезінформаційної кампанії напередодні європейських виборів. Крім того, Європарламент розпочав розслідування щодо латвійської депутатки, яка була, найімовірніше, агентом Кремля.

Однак апогеєм витоку інформації до Москви стала публікація телефонних розмов офіцерів Люфтваффе, які російські пропагандисти використовували в гібридній війні проти Заходу, звинувативши Німеччину в підготовці нападу на Росію. Німецькі офіційні особи заявили, що цей витік і подальші звинувачення Москви в тому, що Німеччина розробляє "хитрі плани", були "кричущою спробою президента Володимира Путіна розколоти союзників України".

Нові методи старих шпигунів

Безумовно західні розвідки не сидять склавши руки, і нещодавно вони оприлюднили детальні сценарії Москви щодо вторгнення в Україну. Однак ще 2022 року, одразу після повномасштабної агресії, європейські столиці вислали 600 російських дипломатів, 400 з яких вважаються шпигунами. Було розкрито кілька "нелегалів" — агентів без дипломатичного прикриття, шпигунські мережі в багатьох країнах.

Як зауважують експерти FT, це стало каталізатором для ФСБ і СЗР — вони перегрупувалися, модернізувалися, щоб підвищити шанси Росії на проведення звичайних військових операцій. Водночас, пишуть західні спецслужби, пріоритети залишаються тими самими, що й до війни: вкрасти західні секрети, посилити розбіжності всередині НАТО і підірвати підтримку України. Але методи стали більш винахідливими, щоб компенсувати зруйновану шпигунську мережу в Європі та обійти обмеження на роботу росіян на континенті.

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"Їм (російським спецслужбам. — Ред.) дійсно довелося змінити свої методи роботи... вдатися до інших інструментів", — коментує ситуацію інсайдер видання.

Однією з найбільших змін Кремля, як зауважують експерти, стало ширше використання "проксі" розвідувальних структур. До війни західні агентства здебільшого опікувалися операціями, проведеними російськими громадянами по всій Європі. Сьогодні це може бути вже не так, зауважує FT. У російських таємних операціях тепер задіяна ціла низка іноземних громадян, залучених із політики, бізнесу та організованої злочинності, наприклад, сербська банда, яка організувала торік втечу Артема Усса, пов'язаного з Кремлем бізнесмена, заарештованого в Італії за підозрою в продажу американських військових технологій Москві.

"(Проксі. — Ред.) можуть не знати, що вони працюють на росіян, вони можуть бути злочинцями або іншими людьми, яким просто платять", — зауважує офіцер розвідки.

Кремль також чинив тиск на російських емігрантів, щоб вони кооптували їх та інших супротивників режиму, які втекли за кордон після початку війни.

"Ми знаємо випадки, коли Москва спиралася на родичів емігрантів, які залишилися в Росії", — розповів Андрій Солдатов, експерт російських спецслужб.

На думку аналітиків, для російських шпигунів проведення операцій на відстані з використанням віддаленої роботи і нещодавно завербованих довірених осіб має свої плюси і мінуси.

З одного боку, тут більше можливостей для заперечення. Проксі-сервери також можуть бути ефективними для таких операцій, як крадіжка комерційної таємниці, створення схем експорту в обхід санкцій або проникнення в комп'ютерні мережі. USB-накопичувач, під'єднаний до комп'ютера прибиральником офісу, може, наприклад, надати інформацію, настільки ж цінну, як і інформація, отримана від людини, яку роками збирає "нелегальний" куратор.

"Росіяни, як і раніше, багато працюють віддалено. Але вони вважають це ненадійним. Зараз мета полягає в тому, щоб розробити законні прикриття або легенди, щоб агенти могли проникнути в цільові країни", — зауважив Джек Вотлінг, один зі співавторів доповіді аналітичного центру Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні.

Щоб вирішити цю проблему, ГРУ РФ почала вербувати так званих "чистих" агентів — без будь-якого військового досвіду, щоб непомітно проникати в цільові країни і встановлювати особисті контакти.

Водночас певною мірою стара модель "легальних" російських шпигунів, які працюють у посольствах, все ще зберігається в традиційно нейтральних країнах, таких як Австрія і Швейцарія.

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"Представники служб безпеки обох країн заявили, що близько 150 відомих російських агентів все ще діють там під дипломатичним прикриттям. Майже третину розвідувальних операцій Росії по всьому континенту тепер проводять із "безпечних центрів" Відня та Женеви", — наводить факти FT.

Крім того, російські шпигуни посилили свої бази за межами Шенгенської зони ЄС. За словами чиновника, Туреччина та ОАЕ на Близькому Сході стали важливими плацдармами для російських розвідувальних операцій в Європі. Крім того, кілька висланих російських агентів також переїхали до столиці Сербії Белграда, яка підтримує добрі відносини з Москвою.

"Ми очікуємо, що Росія спробує компенсувати втрату офіцерів розвідки", — описує новий підхід Росії внутрішня розвідка Норвегії у своєму щорічному звіті.

Відповідь західних спецслужб

Після вторгнення в Україну західні агентства також активізували співпрацю, створюючи мережу баз даних і зв'язків для упіймання російських бойовиків і агентів.

"Існує набагато тісніша міжнародна співпраця. Це стало пріоритетом. Раніше в боротьбі з тероризмом потрібно було "наважитися поділитися". Але з огляду на Росію і війну в Україні така необхідність стає дедалі очевиднішою", — підкреслив експерт.

Практично неможливо передбачити, наскільки ефективними виявляться оновлені методи шпигунської діяльності Росії. У розвідувальному світі завжди усвідомлюють, як багато існує невідомих.

"З одного боку, зростаючий авторитаризм Путіна створив "приховану хвилю невдоволення" в російських службах безпеки "і надав можливість вербування, яка випадає раз на покоління", — написав нещодавно в журналі Foreignaffs глава ЦРУ Вільям Бернс.

Водночас Річард Мур, глава МІ-6, сказав, що сьогодні багато росіян мовчки вражені, і "наші двері завжди відкриті для них".

Висилка російських дипломатів, безумовно, ускладнила роботу європейських контррозвідок, оскільки західні агентства раніше знали, які дипломати є шпигунами, і могли відстежувати, з ким вони зустрічалися, і потенційно вербувати їх. У будь-якому разі, оперативна ефективність підозрюваних нелегалів, як-от фейковий бразилець Джаммайра або Сергій Черкасов, ймовірний російський шпигун, викритий голландською розвідкою 2022 року, часто виявляється нижчою, ніж передбачалося.

"У них немає тих можливостей, як багато хто думає. Сплячі працюють поодинці, не мають великого доступу до секретної інформації і не мають особливої підтримки", — доповнює інший інсайдер.

Поприи це, російська розвідувальна машина іноді домагається вражаючих успіхів — як це сталося 2021 року з кібератакою SolarWinds, що зламала Пентагон, або з нещодавнім витоком телефонних розмов із Німеччини.

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