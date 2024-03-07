Це game changer, але потрібен флот: експерт пояснив, які завдання не під силу морським дронам

За словами військово-морського експерта Володимира Заблоцького, Україні необхідно проводити операції в далеких морських просторах, де розгорнуті флоти потенційних союзників України в НАТО, а дрони не можуть цього зробити.

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Українські надводні дрони, які вже не раз атакували і знищували російські судна, змінили правила гри в повномасштабній війні з РФ. Однак потреба у власному флоті, як і раніше, залишається актуальною. Про це заявив військово-морський експерт Defence Express Володимир Заблоцький у коментарі виданню "РБК-Україна".

За його заявою, дії надводних дронів змінили хід війни, оскільки Україна зуміла завдати удару по частині російського флоту і відтіснити кораблі від Криму. Проте, це не означає, що у нашої країни немає необхідності у власному військово-морському флоті.

"Україна грає асиметрично і виграє. Однак жодні дрони не замінять корабель, є завдання, які їм не під силу. Це всього лише зброя як торпеда, бомба або ракета. Десант висадити вони не можуть", — зазначив Заблоцький.

Крім того, згідно з його висловлюванням, дрони не здатні проводити операції в далеких морських просторах, таких як Середземне море, де розгорнуті флоти потенційних союзників України в Північноатлантичному альянсі.

Що відомо про українські морські дрони

Україна вдосконалила дрони "Морський малюк", за допомогою яких топить російські військові кораблі. "Морський малюк" пройшов через три етапи модифікацій:

перший етап — збільшення розміру боєголовки;

другий етап — поліпшення морехідних якостей, що гарантувало можливість плавання при більш високих хвилях;

третій етап — збільшення дальності дії.

Тепер дрон може подолати відстань удвічі більшу, ніж між Одещиною та окупованим Севастополем.

Крім того, Служба безпеки України створює 35 модернізованих надводних дронів Sea Baby за 320 мільйонів гривень, зібраних українцями. Інженери разом із військовими вже спустили на воду і протестували перший катер із нової серії, який отримав назву "Авдіївка".

Раніше ми повідомляли про те, що як розвиваються морські дрони СБУ Sea Baby. За останні місяці в Україні змінився стратегічний підхід до застосування морських дронів, який робить ставку на створення багаторазових і багатоцільових БПЛА.

А повномасштабний макет надводного безпілотника Magura V5, який здатний вражати цілі навіть у Новоросійську, було вперше продемонстровано в повний розмір на виставці Unmanned Systems Exhibition (UMEX) 2024 в Об'єднаних Арабських Еміратах українською компанією "Спецтехноекспорт" (STE).