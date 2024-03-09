У росіян істерика через нові оборонні укріплення ЗСУ, — командир батальйону 3 ОШБр

Проблема інженерно-фортифікаційних укріплень в Україні існує від 2022-го року і стала критичною у 2023-му, коли ворог повернув ініціативу в свої руки, кажуть аналітики DeepState.

Related video

Російські окупанти занепокоїлися через будівництво Україною нових фортифікаційних споруд. Вони виявили їх завдяки БпЛА і влаштували істерику в соцмережах. Про це пише командир інженерно-саперного батальйону 3 ОШБр в своєму телеграм-каналі "Щоденники Тренера".

"Новозбудовані укріплені позиції Сил оборони України в Запорізькій області фіксує аеророзвідка ЗС РФ. На м*скальських пабліках істерика. От чого насправді бояться окупанти. Не вихвалянь про контрнаступ, не марафонів, і не пісень з танцями. Вони бояться, коли українці стають по справжньому згуртовані, і будують укріплення щоб дати відсіч. Лише нездоланні мури і стійкість наших воїнів зможуть зупинити цю ординську навалу", — написав він.

Аналітики DeepState пишуть, що проблема інженерно-фортифікаційних укріплень в Україні існує від 2022-го року і стала критичною у 2023-му, коли ворог повернув ініціативу в свої руки.

"Проблема актуальна і досі, але тільки зараз нею почали займатися через великий суспільний резонанс. Звісно, існують категорії мобілізованих, які заперечують цей факт і стверджують, що у нас все готово і забетоновано аж до Дніпра, але ці особи окопи теж бачать лише на стрімах. Без якісних інженерно-фортифікаційних укріплень, які утворюють єдину мережу, неможлива успішна оборона. Сподіваємося, що це стане системою, а не поодиноким винятком", — висловилися в DeepState.

Нагадаємо, що 7 березня голова Запорізької ОВА Іван Федоров показав, як відбувається будівництво фортифікацій в області. Посадовець розповів, що військові та цивільні підрядники працюють цілодобово.

Також в Defence Express 5 березня повідомляли, що існує проблема з матеріалами для будівництва фортифікаційних укріплень. Зокрема, не вистачає техніки, бетону й часом лісу.