Артилерію майбутнього скасували: чому гаубиця XM1299 не надійде на озброєння армії США

Американських фахівців не задовольнили результати польових випробувань, оскільки були відзначені проблеми з надмірним зносом ствола та інші технічні недоліки. Однак завершення програми XM1299 не означає закінчення пошуку нових рішень, зазначили експерти.

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Армія США не планує закуповувати подальші прототипи артилерійської системи, що розробляється в рамках програми Extended Range Cannon Artillery (ERCA). Таким чином, самохідна гаубиця XM1299, розроблена компанією BAE Systems, не буде прийнята на озброєння американських збройних сил, повідомляє Defense News.

Як заявив на брифінгу помічник міністра армії США із закупівель, логістики та технологій Дуг Буш, роботи над прототипом САУ XM1299 завершилися восени минулого року, після чого розпочалися польові випробування самохідки.

"Ми завершили роботу зі створення прототипу минулої осені. На жаль, він виявився недостатньо успішним, щоб одразу розпочати виробництво", — сказав Буш.

Виходячи зі слів чиновника, рішення було ухвалено за результатами полігонних випробувань, під час яких було відзначено проблеми з надмірним зносом ствола та інші технічні недоліки. Незважаючи на багатообіцяючі характеристики, такі як збільшена вантажопідйомність і нові типи боєприпасів, включно з реактивними снарядами, програма так і не досягла очікуваних результатів.

Які завдання ставили американські військові

САУ XM1299 мала замінити застарілі гарматні гаубиці сімейства M109, маючи більшу дальність стрільби і вражаючу здатність. Однак, незважаючи на передові технологічні рішення, програма зіткнулася з низкою труднощів, включно з проблемами з довговічністю стовбура й ефективністю спеціальних боєприпасів.

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Такий крок армії США знаменує собою завершення чергової програми з пошуку наступника самохідки M109. Нову систему вирізняло основне знаряддя XM907 зі стволом завдовжки понад 9 метрів порівняно з 6 метровим L/39 у САУ M109A7. Це дало змогу досягти дальності, раніше властивої реактивній артилерії. Використовуючи ракету ХМ1113 з реактивним рушієм, гаубиця ХМ1299 вражала ціль на відстані 70 км, а спеціальним підкаліберним боєприпасом ХМ1155-SC можна було точно вражати об'єкти на відстані 110 км.

Незважаючи на невдачу програми XM1299, багато з розроблених технологічних рішень можна застосувати до наявних артилерійських систем для підвищення їхньої ефективності та дальності стрільби.

Водночас це вказує на необхідність подальших досліджень у сфері розвитку артилерії, особливо в контексті мінливих бойових умов і нових технологічних викликів.

Чи досягла артилерія США технологічних меж

Оглядачі Defence 24 зазначають, що потенціал подальшого розвитку ведення вогню спеціальними боєприпасами сумнівний, особливо в контексті вимог до їхньої довговічності та ефективності. Проте завершення програми XM1299 не означає закінчення пошуку нових рішень, а скоріше є відправною точкою для подальших технологічних вишукувань у галузі артилерії.

Війна в Україні показала, що здатність зробити багато тисяч пострілів до заміни ствола стає вирішальним фактором, особливо в конфліктах, де артилерія відіграє ключову роль. Тому, всупереч невдачі програми XM1299, дослідження нових технологій у цій галузі будуть продовжені, щоб забезпечити збройним силам ефективну і всебічну вогневу підтримку в майбутніх операціях.

На закінчення слід зазначити, що, попри те, що XM1299 може опинитися на смітнику історії, багато елементів цієї програми залишаться на озброєнні, а витягнуті уроки будуть корисними для майбутніх артилерійських проєктів. Зрештою, рішення про завершення програми ERCA порушує питання не тільки про майбутнє американської артилерії, а й про межі технологічної здійсненності в підвищенні потужності та ефективності артилерійських систем у принципі.

Нагадаємо, у грудні минулого року американська самохідна САУ M109 Paladin встановила рекорд за дальністю стрільби, випустивши снаряд XM1155-SC на 71 км. Таким чином дальність польоту боєприпасу можна порівняти з дальністю ракети M31 GMLRS.