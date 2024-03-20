Ніяких повісток: Міноборони планує кардинально змінити процес мобілізації

Профільне відомство, анонсуючи відкриття центрів рекрутингу, зазначило, що зараз найбільший запит спостерігається на операторів БПЛА, водіїв-механіків, медиків, фахівців сфери IT.

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У першій половині 2024 року Міністерство оборони має намір запустити 27 нових рекрутингових центрів у великих містах України. Ці центри надаватимуть консультації та інформаційну підтримку, однак, вони не видаватимуть повістки для мобілізації. Про це повідомили на сайті Міноборони.

Цей центр працюватиме як консультативно-інформаційна установа, де охочі вступити до Сил оборони зможуть отримати необхідну допомогу. Він надаватиме супровід у процесі зарахування до армії за потреби.

У цих центрах громадяни зможуть дізнатися про доступні вакансії в українській армії та отримати консультації з будь-яких питань.

Наразі рекрутинговий центр у Запоріжжі вже надає можливість вибору з низки вакантних позицій у різних формуваннях, таких як підрозділи сил ТРО, Національної гвардії, морської піхоти тощо.

Згідно з даними Міністерства оборони, найбільший попит спостерігається на операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА), водіїв-механіків, медиків і спеціалістів у галузі інформаційних технологій (IT).

У Міністерстві зазначають, що в центрі працюватимуть двоє цивільних співробітників, чиї повноваження не включають видачу повісток про мобілізацію. Їхнім завданням буде виключно забезпечення комунікації та консультацій.

Нагадаємо, керівник Кременчуцького РТЦК Мирослав Волков розповів, як часто чоловікам потрібно проходити ВВК. Він зазначив, що згідно з наказом №402, військовозобов'язані громадяни в мирний час мають проходити ВЛК раз на п'ять років, однак до цього наказу внесли правку, згідно з якою проходити ВЛК потрібно щорічно.

Крім того, представник Полтавського територіального центру комплектації та соцпідтримки (ТЦК) Роман Істомін заявив, що мобілізація залишається основним способом комплектування Збройних сил України під час воєнного стану, тому що в умовах війни неможливо покрити потреби армії тільки за рахунок рекрутингу.

Раніше юрист Сергій Савинський повідомив, що сільські голови не можуть вручати повістки. Натомість вони мають забезпечувати військовий облік.