Електромагнітна гармата на винищувачі: у РФ усе ще фантазують з приводу проєкту МіГ-41

Російські інженери погрожують оснастити "перспективний" перехоплювач багатоцільовим ракетним комплексом, здатним впоратися з "гіперзвуковими боєприпасами з кількома боєголовками".

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У Росії почали говорити про "розширення меж авіаційної техніки" в контексті створення винищувача 6-го покоління — МіГ-41. Російські конструктори фантазують про можливості літака, який має діяти не лише в атмосфері, а й на низькій космічній орбіті, ще й озброєний при цьому електромагнітно-імпульсною (ЕМІ) гарматою. Про це йдеться в матеріалі Bulgarian Military.

Інженери з РФ, пишуть оглядачі, ймовірно, надихнулися цілком заслуженим авторитетом МіГ-31 — літак свого часу був грізним надзвуковим перехоплювачем, принаймні теоретично. Подальші удосконалення літака призвели до появи варіантів МіГ-31М і МіГ-31К — останній став носієм російської надзвукової ракети "Кинджал".

У результаті модернізації ця машина також отримала паливний бак ємністю 300 літрів, вдосконалену РЛС "Заслон-М" і можливість нести шість ракет класу "повітря-повітря". Але МіГ-31М так і не дійшов до великосерійного виробництва, оскільки літак став "жертвою економічного хаосу, характерного для 1990-х років".

Надзвуковий перехоплювач МіГ-31К

Проєкт МіГ-41 — фантазії та реальність

Тим часом у росЗМІ просочилася інформація, що Повітряно-космічні сили (ПКС) РФ нібито готуються підняти в повітря перехоплювач нового покоління МіГ-41 до 2025 року. Це фактично означає, що у росіян уже на підході прототип, який проходить, імовірно, останню стадію будівництва.

Оглядачі з посиланням на російські джерела зазначають, що головним завданням розробників є доопрацювання імпульсно-детонаційного двигуна (ІДД), який приводитиме в рух літак.

"Незважаючи на прогрес, ми тут вступаємо на незвідану територію. Можуть виникнути питання про ресурси, необхідні для управління зносом двигуна, з огляду на винятково динамічне навантаження, яке він витримуватиме", — цитують експерти російський технічний журнал "Сфера".

Імовірно, йдеться про двигун Р-579-300 з максимальною злітною тягою 12300 кгс від Авіамоторного науково-технічного комплексу (АМНТК) "Союз". При цьому варто зазначити, що дана силова установка спочатку призначалася для надзвукових пасажирських літаків і вже має розвинений газогенератор, що дає змогу досягати швидкості 4,3 Маха.

Двигун Р-579-300

Чутки про передове озброєння

Ще одним "нововведенням" може стати оснащення МіГ-41 ЕМІ-гарматою як ефективного засобу стримування безпілотних літальних апаратів. Ця розробка являє собою серйозну загрозу в ситуації, коли БПЛА задають тон у сучасній війні.

Крім того, за інформацією російських пропагандистів, на МіГ-41 може бути встановлений багатоцільовий ракетний комплекс-перехоплювач, здатний впоратися з "гіперзвуковими боєприпасами з кількома боєголовками".

Незважаючи на всі гучні заяви, відкритим залишається головне питання — коли новий "МіГ" буде представлений на загальний огляд.

"Якщо МіГ-41 успішно виконає свій перший політ до 2025 року, то, як очікується, він буде повністю готовий до експлуатації до 2030 року. Така терміновість, мабуть, викликана тим, що виробництво двигунів для наявного МіГ-31 припинено, а ресурси, що залишилися, швидко вичерпуються", — підсумували експерти.

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