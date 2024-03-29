Чому отримують повістки люди з інвалідністю: пояснення військкомату

Щоб у військкоматах знали про стан здоров'я та сімейний статус військовозобов'язаного, потрібно самостійно повідомити про це протягом семи днів.

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Військовозобов'язані люди з інвалідністю можуть отримати повістку від Територіального центру комплектування (ТЦК). Це стається у випадку, коли людина отримала висновок медкомісії про інвалідність, але військкоми не мають про це жодної інформації. Про особливість військового обліку людей з певним станом здоров'я ідеться на сторінці Facebook Ковельського районного ТЦК та СП.

У дописі відзначають, що повістки "для інвалідів" "викликають обурення у соцмережах". Працівники Ковельського РТЦК пояснили, що документ, який виписують військкоми на вулицях — це не виклик у військо, а запрошення у військкомат.

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Головна мета запрошення — оновлення, уточнення військово-облікових даних військовозобов'язаного. Від отримання повістки не убезпечені люди з інвалідністю.

Мобілізація в Україні — повістки для людей з інвалідністю

Військкоми перелічили особливі випадки, які можуть статись з громадянином:

отримав інвалідність після того, як приписали до дільниці — тому інформації про це у ТЦК немає;

не оновив військово-облікові дані про зміни в стані здоров'я;

не став на облік до військкомату.

ТЦК не знають, який стан здоров'я має військовозобов'язаний. Саме тому про усі зміни потрібно вчасно повідомляти.

Також уточнюється, чому повістки вручають, наприклад, багатодітним батькам. В Україні діє постанова Кабінету Міністрів №1487 від 30 грудня 2022 року. У постанові вказано: якщо у громадянина змінився стан здоров'я, він оженився, народив певну кількість дітей, змінив місце проживання, то він має протягом семи днів повідомити про це військкомат за місцем проживання.

"Варто пам'ятати, що облік персональних даних ведеться також у міських, сільських радах, ЦНАПах, на підприємствах тощо, де працюють чоловіки, тобто інформацію потрібно подавати й туди", — наголосили посадовці.

Зазначимо, у Верховній Раді обговорюють законопроєкт №10449 про посилення мобілізації та військову службу, до якого народні депутати подали більш як 4 тис. правок. В Міноборони України пояснили, чого очікувати чоловікам, віком від 18 до 25 років. Зокрема, ці громадяни повинні пройти базову військову підготовку або базову військову службу. Також наголосили, що мобілізувати до 25 років не будуть.

Тим часом парламентарі радяться, чи можна посилити відповідальність за ухилення від мобілізації, та вирішують, чи змінювати перелік підстав для відстрочки, бронювання, виключення з військового обліку. Також прийняли закон, яким видалили поняття "обмежено придатний": громадяни за таким статусом повинні повторно пройти медкомісію.

Нагадуємо, нардеп Роман Костенко заявив, що у Раді завершують обговорення останніх правок до законопроєкту про мобілізацію. У ЗМІ розповіли, коли саме відбудеться фінальне голосування.