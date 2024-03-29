Почему получают повестки люди с инвалидностью: объяснение военкомата

Чтобы в военкоматах знали о состоянии здоровья и семейном статусе военнообязанного, нужно самостоятельно сообщить об этом в течение семи дней.

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Военнообязанные люди с инвалидностью могут получить повестку от Территориального центра комплектования (ТЦК). Это происходит в случае, когда человек получил заключение медкомиссии об инвалидности, но военкомы не имеют об этом никакой информации. Об особенности воинского учета людей с определенным состоянием здоровья говорится на странице Facebook Ковельского районного ТЦК и СП.

В заметке отмечают, что повестки "для инвалидов" "вызывают возмущение в соцсетях". Работники Ковельского РТЦК объяснили, что документ, который выписывают военкомы на улицах — это не вызов в армию, а приглашение в военкомат.

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Главная цель приглашения — обновление, уточнение военно-учетных данных военнообязанного. От получения повестки не защищены люди с инвалидностью.

Мобилизация в Украине — повестки для людей с инвалидностью

Военкомы перечислили особые случаи, которые могут произойти с гражданином:

получил инвалидность после того, как приписали к участку — поэтому информации об этом в ТЦК нет;

не обновил военно-учетные данные об изменениях в состоянии здоровья;

не встал на учет в военкомат.

ТЦК не знают, какое состояние здоровья имеет военнообязанный. Именно поэтому обо всех изменениях нужно вовремя сообщать.

Также уточняется, почему повестки вручают, например, многодетным родителям. В Украине действует постановление Кабинета Министров №1487 от 30 декабря 2022 года. В постановлении указано: если у гражданина изменилось состояние здоровья, он женился, родил определенное количество детей, сменил место жительства, то он должен в течение семи дней сообщить об этом военкомат по месту жительства.

"Стоит помнить, что учет персональных данных ведется также в городских, сельских советах, ЦНАПах, на предприятиях и т.д., где работают мужчины, то есть информацию нужно подавать и туда", — отметили чиновники.

Отметим, в Верховной Раде обсуждают законопроект №10449 об усилении мобилизации и военной службе, к которому народные депутаты подали более 4 тыс. правок. В Минобороны Украины объяснили, чего ожидать мужчинам в возрасте от 18 до 25 лет. В частности, эти граждане должны пройти базовую военную подготовку или базовую военную службу. Также отметили, что мобилизовать до 25 лет не будут.

Тем временем парламентарии советуются, можно ли усилить ответственность за уклонение от мобилизации, и решают, менять ли перечень оснований для отсрочки, бронирования, исключения с воинского учета. Также приняли закон, которым удалили понятие "ограниченно годный": граждане с таким статусом должны повторно пройти медкомиссию.

Напоминаем, нардеп Роман Костенко заявил, что в Раде завершают обсуждение последних поправок к законопроекту о мобилизации. В СМИ рассказали, когда именно состоится финальное голосование.