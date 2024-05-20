В Україні розробили триногу для гранатомета Mk19: у чому перевага рішення (фото)

Пристрій дасть змогу вести вогонь із гранатомета із закритих позицій, оскільки стандартний варіант триноги цього не дає змоги робити без вкопування.

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Компанія MR Co. Ltd представила нову триногу для стрільби з американського 40-мм автоматичного гранатомета Mk19 із закритих позицій, повідомляє видання "Мілітарний". Фотографії нової розробки було оприлюднено на офіційній сторінці компанії у Facebook.

Особливості нової триноги

Новий пристрій дає змогу вести вогонь із Mk19 із закритих позицій, значно підвищуючи безпеку операторів. Основні характеристики триноги включають:

Вертикальне наведення: здійснюється механічним пристроєм через рукоятку з кутами в градусах. На шкалі є позначка 70°.

Горизонтальне наведення: кути наведення становлять ±15,5°. Для зручності навідника гранатомета передбачено дві рукоятки, розташовані в одній площині.

Вирівнювання положення: здійснюється за допомогою бульбашки на поворотній плиті.

Транспортування: гранатомет можна транспортувати в складеному вигляді, коли опори переводяться в положення під триногу.

Ця конструкція усуває недолік стандартної триноги, яка не дає змоги вести стрільбу із закритої позиції без вкопування. Новий підхід дає змогу використовувати гранатомет за аналогією з радянським АГС-17, де оператор і обслуга перебувають поза прямою видимістю до цілі.

Переваги для безпеки

Використання триноги для стрільби із закритих позицій значно підвищує безпеку бійців, оскільки вони можуть залишатися прихованими під час ведення вогню. Це особливо важливо в умовах активних бойових дій, коли кожна можливість захисту особового складу є надзвичайно важливою.

Можливості гранатомета Mk19

40-мм автоматичний гранатомет Mk19 має штатно механічний приціл зі шкалою до 1500 метрів і може уражати цілі на відстані до 2200 метрів. Точна стрільба на такі відстані забезпечується встановленням оптичних або інших прицілів. Наприклад, фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" розробив власний приціл для такої стрільби та передає їх у війська, зазначили оглядачі.

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