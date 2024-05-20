В Украине разработали треногу для гранатомета Mk19: в чем преимущество решения (фото)

Устройство позволит вести огонь из гранатомета с закрытых позиций, поскольку стандартной вариант треноги этого не позволяет делать без вкапывания.

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Компания MR Co. Ltd представила новую треногу для стрельбы из американского 40-мм автоматического гранатомета Mk19 с закрытых позиций, сообщает издание "Милитарный". Фотографии новой разработки были обнародованы на официальной странице компании в Facebook.

Особенности новой треноги

Новое устройство позволяет вести огонь из Mk19 с закрытых позиций, значительно повышая безопасность операторов. Основные характеристики треноги включают:

Вертикальное наведение: осуществляется механическим устройством через рукоятку с углами в градусах. На шкале имеется отметка 70°.

Горизонтальное наведение: углы наведения составляют ±15,5°. Для удобства наводчика гранатомета предусмотрено две рукоятки, расположенные в одной плоскости.

Выравнивание положения: осуществляется с помощью пузырька на поворотной плите.

Транспортировка: гранатомет можно транспортировать в сложенном виде, когда опоры переводятся в положение под треногу.

Эта конструкция устраняет недостаток стандартной треноги, которая не позволяет вести стрельбу с закрытой позиции без вкапывания. Новый подход позволяет использовать гранатомет по аналогии с советским АГС-17, где оператор и обслуга находятся вне прямой видимости к цели.

Преимущества для безопасности

Использование треноги для стрельбы с закрытых позиций значительно повышает безопасность бойцов, поскольку они могут оставаться скрытыми во время ведения огня. Это особенно важно в условиях активных боевых действий, когда каждая возможность защиты личного состава является чрезвычайно важной.

Возможности гранатомета Mk19

40-мм автоматический гранатомет Mk19 имеет штатно механический прицел со шкалой до 1500 метров и может поражать цели на расстоянии до 2200 метров. Точная стрельба на такие расстояния обеспечивается установкой оптических или других прицелов. Например, Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" разработал собственный прицел для такой стрельбы и передает их в войска, отметили обозреватели.

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Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ из 3-й ОШБр получили современные автоматические гранатометы RDS40-AGL с дальностью поражения 1500 километров. Их можно установить на транспорте и использовать как групповое пехотное оружие.