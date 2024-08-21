Від оборони Києва до прориву кордону РФ: як і з ким Сирський планував рейд у Курській області

На рахунку нинішнього головнокомандувача ЗСУ чимало успішних операцій: оборона Києва, витіснення ЗС РФ із північної частини України, контрнаступ у Харківській області. Атака на Курську область була ретельно спланована і знала про це обмежена кількість людей. Фактор раптовості і допоміг Силам оборони закріпитися на ворожій території, що створило проблеми для Кремля.

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Україна вже 2 тижні продовжує операцію в Курській області і домоглася непоганих результатів. Такий успіх головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського приніс росіянам чимало проблем. Фокус зібрав усе, що відомо про підготовку до наступу та його успішність.

Як починалася атака на Курську область

Почалося все вранці вівторка, 6 серпня. Того дня росіяни втратили контроль над відтинком кордону між Сумською та Курською областю. Сили оборони почали просування вглиб ворожої території та займали населені пункти один за одним.

Спочатку українська сторона ніяк офіційно не підтверджувала присутність ЗСУ в Курській області. Наприклад, у перший же день у Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МОУ) заявили, що в низці російських населених пунктів тривають бої, проте в операції не беруть участь бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК)". Йдеться про формування, яке воює у складі Збройних сил України. Більше інформації з цього приводу не було, а російська влада продовжила вдавати, що ситуація контрольована і нічого страшного не сталося.

Атака на Курську область — реакція Путіна

На другий день проведення операції в Курській області президент Росії Володимир Путін уперше відреагував на те, що відбувається. Тоді він заявив, що ситуація лише загострилася і російські силові відомства зобов'язані вирішити все в найкоротші терміни. Бої в Курській області він вважав "масштабною провокацією України", але ніяк не просуванням углиб країни.

12 серпня глава Кремля знову висловився на цю тему і заявив, що в планах Києва поліпшити переговорні позиції, однак після вторгнення в Курську область Москва не має наміру вести жодних мирних переговорів.

"Противник прагне до поліпшення своїх переговорних позицій у майбутньому. Але про які переговори взагалі може йтися з людьми, які без розбору завдають ударів по мирному населенню, по цивільній інфраструктурі, або намагаються створити загрози для об'єктів ядерної енергетики? Про що з ними взагалі можна говорити?" — заявляв Володимир Путін.

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов також 7 серпня заявляв, що операція ЗСУ в Курській області найближчим часом обов'язково "завершиться розгромом", і Сили оборони будуть змушені покинути регіон. Глава Чечні Рамзан Кадиров у коментарі журналістам медіа "Чечня Сегодня" обіцяв, що протягом кількох днів ситуація налагодиться.

"Зачекайте два-три дні, будуть хороші результати", — заявляв Рамзан Кадиров 9 серпня.

З того моменту нічого не змінилося для росіян, а Сили оборони продовжили просування вглиб російської території.

Примітно, що за 2 з половиною роки РФ витратила на оборону Курської області понад 15 мільярдів рублів, проте зусилля були марними і зруйновані лише за добу. У Bloomberg і зовсім стверджували, що російській розвідці було відомо про плани Сил оборони, але у відомстві вирішили не попереджати про це президента Володимира Путіна. У результаті жодного спротиву не було продемонстровано.

Росія витратила на оборонні лінії в Курській області мільярди рублів Фото: Агентство. Новости

Як готувалася атака на Курську область та чому РФ провалила підготовку до оборони

8 серпня в Bloomberg написали, що це перший випадок після Другої світової війни, коли армія іншої країни зайшла до РФ. Завдяки прориву Сил оборони в Курській області може посилитися аргумент України про те, що США і європейські союзники не повинні боятися погроз Кремля про ескалацію.

Офіційно Україна підтвердила проведення операції в Курській області лише 12 серпня, практично за тиждень. На той момент Сили оборони утримували під контролем 1 000 квадратних кілометрів російської території, заявляв головком ЗСУ Олександр Сирський.

Подальшими днями Сили оборони продовжували просуватися вперед і брали в полон російських бійців. 14 серпня головком ЗСУ повідомив, що від початку доби вдалося затримати понад 100 ворожих військових. Таке поповнення обмінного фонду в майбутньому має допомогти повернути додому українських захисників і захисниць.

Планування цієї операції трималося в цілковитій таємниці і деяких бійців ЗСУ попередили про наступ лише за день до його початку, йшлося в матеріалі The Economist. Бійці Сил оборони, які дали коментар журналістам, до цього воювали на сході, але перед початком прориву в Курській області їх перекинули звідти.

Сам Олександр Сирський міг натякати захисникам на Донбасі про прорив у Курській області, проте ніхто з них ні про що не здогадувався. Начальник служби зв'язків із громадськістю 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач розповідав, що кілька тижнів тому головком ЗСУ приїжджав на Покровський напрямок для того, щоб нагородити бійців, і закликав їх триматися, адже "скоро підемо в наступ".

Тоді бійці не сприйняли цю новину з ентузіазмом, адже думали, що йдеться про наступ на Донбасі, однак лише згодом вони усвідомили, що саме мав на увазі Олександр Сирський.

"Бачите, як вони хитро зробили. Дуже розумно зробили і правильно — з противником так треба чинити, треба робити несподівані кроки. Це дуже вдарило по престижу Росії, по її збройних силах — дуже багато полонених. Це підняло бойовий дух у нас, з'явилася впевненість, що є порох у порохівницях", — ділився Іван Сєкач.

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У виданні Bloomberg з посиланням на свої джерела окремо писали, що в України було кілька варіантів того, як проводити наступальну операцію в Росії, і однією з ключових цілей було — шокувати російського президента Володимира Путіна. Журналісти припустили, що це може бути частиною ширшого стратегічного плану, однак він пов'язаний із певними ризиками для України.

Крім того, The Economist випустили матеріал, у якому розкрили деякі деталі того, як Олександр Сирський планував усе. Спочатку про план знала обмежена кількість людей. Головком ЗСУ навіть вважав за краще на перших етапах використовувати армійську розвідку, а не Головне управління розвідки Міноборони, яке залучили лише перед початком прориву в Курській області.

Саме на секретність було зроблено ставку, адже про наступ на російській території не знав навіть глава Офісу президента Андрій Єрмак, стверджує джерело журналістів. Із главою держави Володимиром Зеленським головком ЗСУ говорив виключно наодинці на цю тему.

Олександр Сирський планував операцію в Курській області наодинці з Володимиром Зеленським Фото: Офіс президента

Західним партнерам також не повідомили про плани ЗСУ і тут також була причина. Річ у тім, як ідеться в матеріалі, що дві попередні операції, які хотів провести Олександр Сирський, скасували саме союзники. Про один із планів дізналися в Кремлі, а другий на Заході не вважали ефективним.

"Вони зрозуміли, що щось затівається, але, найімовірніше, припускали, що для такої зухвалої операції нам знадобиться схвалення американців. Отримавши доконаний факт, Захід не став заперечувати", — говорив інсайдер журналістів.

Андрій Єрмак і більшість західних партнерів ніяк не відреагували на матеріал The Economist. Однак останніми тижнями думки з цього приводу від союзників все ж лунали.

Атака на Курську область — як Захід відреагував на операцію Сирського

Через тиждень після початку прориву в Курській області Reuters випустили матеріал, у якому йшлося про те, що США стурбовані наступом ЗСУ. Анонімні американські чиновники розповіли, що є певні побоювання того, що операція на російській території може піти не за планом і призвести до певних наслідків.

Ба більше, у Вашингтоні нібито не розуміють, які цілі переслідує Київ своїми діями на Курщині, тому чекають, коли утвориться чіткіша картина.

Щодо того, що Україна не сповістила США про свої плани, анонімне джерело заявило, що "немає нічого незвичайного в тому, що вони роблять щось, не ставлячи нас до відома".

14 серпня свою першу публічну реакцію на те, що відбувається в Курській області, оприлюднив і американський президент Джо Байден. Він заявив, що Білий дім постійно контактує з українською стороною, хоч і не знає до кінця, чого саме хоче домогтися Київ. Глава США водночас переконаний, що дії ЗСУ створили справжню дилему для Путіна.

Польща. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск минулого тижня заявив, писали в Polskie Radio, що операція в Курській області є частиною української оборони. Якщо дії російських окупантів в Україні мають усі ознаки геноциду і всіляких злочинів, то Київ, на його думку, має повне право на продовження війни зі своїм баченням. Зокрема для того, щоб паралізувати Кремль і його наміри.

У Варшаві усвідомлюють, що якщо сусідня з ними країна програє і Кремль зможе захопити Україну, то Польща опиниться в зоні ризику. У зв'язку з цим підтримка Сил оборони продовжиться на всіх рівнях.

Минулі успішні операції Сирського до рейду в Курській області

На посаду головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський прийшов лише в лютому цього року, проте бореться за українське майбутнє з 2014-го. У лютому The Guardian випустили матеріал, у якому йшлося про те, що в перші дні повномашстабного вторгнення РФ він відповідав за оборону Києва.

Олександр Сирський організував усе так, що в критичні моменти вдалося захистити столицю від заходу військ ЗС РФ. Мова про підрив гребель на річці Ірпінь, які затопили землю і зупинили окупантів. Сам головком журналістам розповідав, що оборона Києва стала прикладом "ретельного планування".

А ось у матеріалі видання The Washington Post від серпня 2022 року Олександр Сирський, який тоді обіймав посаду командувача Сухопутними військами, розповідав, що й подумати не міг, що РФ почне війну такого масштабу. Усі очікували загострення ситуації на Донбасі, проте 24 лютого ЗС РФ пішли одразу з кількох напрямків, зокрема й у бік Києва.

Для захисту Києва у 2022 році було створено 2 кільця оборони

Потрібно було діяти швидко, тому для оборони організували два кільця — у передмістях і на околицях столиці. Журналісти називають Олександра Сирського "задумливим і досвідченим бойовим офіцером, який відповідає за планування навіть найнепередбачуваніших сценаріїв".

Для захисту Києва у 2022 році було створено 2 кільця оборони

Ще однією успішною операцією, якою командував Олександр Сирський, є контрнаступ ЗСУ в Харківській області восени 2022 року. Це був перший великий успіх Сил оборони з початку повномасштабної війни.

У матеріалі Washington Post писали, що в контрнаступі вкрай важлива була швидкість, щоб супротивник не зміг викликати собі підмогу і виявився ізольованим на тих ділянках поля бою, куди встигли просунутися ЗСУ.

ЗСУ восени 2022 року звільнили практично всю Харківську область

"Усе залежало від першого дня і того, наскільки далеко ми зможемо пройти. Що далі ми б пройшли, то менше в них було б варіантів дій і то більше їхні загони були б відрізані й ізольовані", — розповідав нинішній головком.

Українська сторона діяла за чітко наміченим планом, проте все одно не очікувала, що ЗС РФ так швидко залишатимуть свої позиції. Тоді вдалося звільнити практично всю частину Харківської області, яка перебувала під контролем росіян.

У документальному фільмі журналіста Дмитра Комарова "Рік. Харківщина" Олександр Сирський також розповів, що Росія завжди хотіла мати контроль над Харковом, адже це промисловий центр із величезною кількістю підприємств, і це питання було для противника принциповим.

У результаті обласний центр росіянам так і не вдалося взяти, тож українська сторона почала діяти.

Були на рахунку в Олександра Сирського і не зовсім вдалі операції. Серед них оборона Бахмута, який у результаті був тимчасово окупований ЗС РФ. У липні 2023 року, коли місто на Донеччині вже було захоплене, тодішній командувач Сухопутними військами заявляв, що були створені всі умови для того, щоб повернути Бахмут під контроль України, адже він мав стратегічне значення. Про це він розповідав в інтерв'ю BBC.

Олександр Сирський керував обороною Бахмута Фото: DeepStateMAP

Річ у тім, що місто було центром зосередження основних напрямків і доріг. Через місто йдуть дороги з Дебальцевого, Сіверська, Горлівки, Костянтинівки та Слов'янська.

В інтерв'ю ABC News того ж періоду Олександр Сирський заявляв, що Бахмут обов'язково буде звільнений у майбутньому і він у цьому впевнений.

Ефективна операція в Курській області — що буде далі

Понад два тижні ЗСУ просуваються російською територією і зупинятися або відводити війська не збираються. Західні ЗМІ продовжують аналізувати те, що відбувається в Курській області, і намагаються все ж таки дізнатися — яка кінцева мета у Києва і до чого наступ у підсумку призведе. Одні вважають, що це потрібно для зміцнення переговорних позицій, інші — для підняття бойового духу населення України і захисників. Думок за 2 тижні висловлено чимало.

ЗСУ не збираються йти з Курської області Фото: DeepStateMAP

Старший радник із Росії та Європи в Інституті миру США Дональд Дженсен 17 серпня заявив, що прорив ЗСУ в Курській області розвіяв на Заході думки про те, що Україна програє, передає Bloomberg. Він вважає, що Сили оборони вміло підібрали слабке місце противника і своєчасно цим скористалися. У результаті сприйняття української тактики ведення війни змінилося після багатьох місяців активної оборони.

У зведенні від 20 серпня сам Олександр Сирський заявляв, що ЗСУ контролюють у Курській області до 1 263 кв. км, а також 93 ворожі населені пункти. Просування захисників триває.

"З метою створення зони безпеки та припинення обстрілів з території Російської Федерації, а також випередження противника угруповання Сил оборони ведуть наступальну оборону на Курському напрямку. За період ведення наступу на території Курської області ЗСУ просунулися в глибину оборони супротивника від 28 до 35 км, опанували 1 263 кв. км території та взяли під контроль 93 населених пункти", — заявляв Олександр Сирський.

У WP дізналися, що найближчим часом ЗСУ не планують залишати російський регіон, адже цей наступ може створити необхідні умови для справедливих перемовин про завершення війни. Український військовий із позивним "Боксер" у коментарі журналістам під час їхнього візиту до міста Суджа розповідав, що спочатку сприйняв прорив у російському регіоні не дуже позитивно, проте з кожним днем ситуація змінювалася і він зрозумів, що Сили оборони творять історію і ситуація з операцією може допомогти закінчити війну.

"Я думаю, що це тимчасово (присутність України в Курській області. — Ред.). Мені таке командування не доводить, але я думаю, що і командування так думає, що це робиться, щоб закінчити війну. Я думаю, що все це вже перебуває на фінішній прямій. Можливо, буде якийсь торг територіями, йти звідси ми не збираємося поки що", — заявляв боєць ЗСУ.

Крім того, успіхи Сил оборони в Курській області тривають, тому вони мають намір там залишатися далі. Аналітик Bild Юліан Рьопке 20 серпня писав, що Україна може закрити "котел" у Курській області і залишилося лише кілька кілометрів до цієї події.

Це відбувається завдяки тому, що українська сторона підірвала мости, якими користувався противник для логістики. У результаті доступ через річку Сейм для противника зник і в оточенні залишаються до трьох тисяч російських солдатів.

Як у результаті закінчиться операція ЗСУ в російському регіоні для обох сторін — ніхто передбачити не може і тут залишається тільки чекати.

Нагадаємо, 20 серпня повідомлялося, що жителі Суджі перестали мародерствувати і налагодили співпрацю із ЗСУ. Місто в Курській області після боїв залишилося фактично неушкодженим, є тільки точкові руйнування, переважно в центральній частині, де російська армія і силовики вели оборонні бої.

А ось у РФ готуються до багатомісячних боїв за Курську область, про що заявив уже заступник начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ, командир спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов. Водночас він вважає, що два-три місяці — це також і терміни завершення всієї війни РФ проти України.

Також раніше повідомлялося, що Росію не цікавили і не цікавлять змістовні переговори з Україною, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни. У Кремлі намагаються домогтися того, щоб усе здавалося так, ніби Україна, а не РФ, перешкоджає мирним переговорам, зазначають аналітики.