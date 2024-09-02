Плани вразити ГЕС та енергетику нікуди не зникли: РФ атакуватиме Київ восени, — експерт

На думку Олександра Мусієнка, Росія намагається залякати українців та Захід, а також відвернути увагу від подій у Курській області.

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Росія не перестане масовано атакувати Київ. Ворог продовжить завдавати удари й восени. Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, пише "РБК-Україна".

"Як мінімум раз на місяць при масованих ударах ворог левову частку ракет спрямовує на Київ. І, ймовірно, це продовжиться восени. Російські плани вразити Київську ГЕС, об'єкти енергетики та центри ухвалення рішень нікуди не зникли", — розповідає Олександр Мусієнко.

За його словами, поворотною могла стати масована атака 8 липня, коли ЗС РФ влучили в дитячу лікарню "Охматдит". Після неї Росія повірила, що протиповітряну оборону Києва можна подолати через її вразливість. Саме тому ворог буде робити це знову і знову.

Олександр Мусієнко додав, що таким чином противник намагається залякати українців та аудиторію на Заході демонстрацією своїх можливостей. Окрім того, РФ також старається підтримати власну пропаганду.

"Я навіть скажу, що все це більше для відволікання уваги від подій у Курській області. Тому що там у них успіхів немає, тому треба відволікати від того, що Путін називає "провокацією" у Курській області", — додав співрозмовник.

Масовані атаки по Києву

Нагадаємо, 26 серпня Україна пережила наймасштабнішу атаку з початку повномасштабного вторгнення. Тоді ЗС РФ застосували понад 230 засобів ураження різного типу: половина з них — ракети ("Іскандери", "Калібри", Х-101), половина — дрони-камікадзе "Шахед". Вибухи були у 15 областях України. Під час обстрілу постраждали чотири реактори на двох атомних станціях.

Через декілька днів, 31 серпня, Київ знову обстрілювали. Росіяни застосували ударні БпЛА, попередньо "Shahed".

В понеділок, 2 вересня, Росія знову обстріляла українську столицю. В цей день Київ зазнав комбінованого удару — крилатими та балістичними ракетами. Попередньо, Київ атакували ракети типу Х-101, пущені з Ту-95МС у Саратовській області РФ, і ракети типу KN-24/Іскандер-М. Внаслідок удару постраждало 2 людей.