Планы поразить ГЭС и энергетику никуда не исчезли: РФ будет атаковать Киев осенью, — эксперт

По мнению Александра Мусиенко, Россия пытается запугать украинцев и Запад, а также отвлечь внимание от событий в Курской области.

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Россия не перестанет массированно атаковать Киев. Враг продолжит наносить удары и осенью. Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, пишет "РБК-Украина".

"Как минимум раз в месяц при массированных ударах враг львиную долю ракет направляет на Киев. И, вероятно, это продолжится осенью. Российские планы поразить Киевскую ГЭС, объекты энергетики и центры принятия решений никуда не исчезли", — рассказывает Александр Мусиенко.

По его словам, поворотной могла стать массированная атака 8 июля, когда ВС РФ попали в детскую больницу "Охматдет". После нее Россия поверила, что противовоздушную оборону Киева можно преодолеть из-за ее уязвимости. Именно поэтому враг будет делать это снова и снова.

Александр Мусиенко добавил, что таким образом противник пытается запугать украинцев и аудиторию на Западе демонстрацией своих возможностей. Кроме того, РФ также старается поддержать собственную пропаганду.

"Я даже скажу, что все это больше для отвлечения внимания от событий в Курской области. Потому что там у них успехов нет, поэтому надо отвлекать от того, что Путин называет "провокацией" в Курской области", — добавил собеседник.

Массированные атаки по Киеву

Напомним, 26 августа Украина пережила самую масштабную атаку с начала полномасштабного вторжения. Тогда ВС РФ применили более 230 средств поражения различного типа: половина из них — ракеты ("Искандеры", "Калибры", Х-101), половина — дроны-камикадзе "Шахед". Взрывы были в 15 областях Украины. Во время обстрелов пострадали четыре реактора на двух атомных станциях.

Через несколько дней, 31 августа, Киев снова обстреливали. Россияне применили ударные БпЛА, предварительно "Shahed".

В понедельник, 2 сентября, Россия снова обстреляла украинскую столицу. В этот день Киев подвергся комбинированному удару — крылатыми и баллистическими ракетами. Предварительно, Киев атаковали ракеты типа Х-101, пущенные с Ту-95МС в Саратовской области РФ, и ракеты типа KN-24/Искандер-М. В результате удара пострадали 2 человека.