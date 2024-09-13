"Є розбіжності": Пєсков відповів на заяву Ердогана про український Крим, деталі

Туреччині будуть наполегливо пояснювати, кому належить Крим, заявив речник Путіна Дмитро Пєсков. З його слів, Росія не буде сваритись з країною, яку й надалі вважає партнером.

Related video

Росія не планує гостро реагувати на припущення Туреччини щодо повернення Криму до складу України. Москва продовжить партнерські відносини і буде намагатись переконати у "правильному" ставленні до окупації території сусідньої країни. Про позицію російського уряду речник президента РФ Дмитро Пєсков розповів під час брифінгу, ідеться у Telegram-каналі росЗМІ "РИА Новости".

Пєсков пояснив, що Туреччина та РФ залишаються друзями, незалежно від заяви президента Реджепа Тайїпа Ердогана щодо повернення Криму до складу України. З його слів, у країн не збігаються думки, тому російські колеги будуть далі пояснювати свою позицію і з часом "Анкара зрозуміє Москву". У Кремлі наголосили, що Туреччина є партнером РФ і через це начебто потерпає від "тиску США".

Важливо

Повернути Крим — це реально, — Сирський оцінив шанси деокупації півострова

"Тема належить до категорії розбіжностей, які є між РФ та турецькими друзями. Тут справді у нас повністю розходяться думки", — навели журналіст слова Пєскова.

Крим та РФ — реакція Туреччини

Зазначимо, 11 вересня Реджеп Тайїп Ердоган дистанційно приєднався до засідання Кримської платформи, яке відбувалось у Києві, розповіло агентство Anadolu. Він заявив, що є беззаперечним прихильником територіальної цілісності та суверенітету України. Політик наголосив, що Крим повинен повернутись до складу України, оскільки це відповідає нормам міжнародного законодавства. Також він згадав про ситуацію з киримли, які страждають від російської окупації півострова.

Фокус опитав політологів щодо лавірування Туреччини між РФ, Україною та західним світом. Політолог Олексій Кошель пояснив, що важливо брати до уваги позицію Ердогана, який вважає себе жорстким геополітичним лідером, який може сміливо говорити з Путіним і бути ефективним перемовником. Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький додав, що гострі заяви про Крим мають свідчити про те, що начебто очільник Кремля більше зацікавлений в Ердогані, ніж навпаки.

Нагадуємо, 13 вересня радник глави офісу президента Михайло Подоляк розповів, чому Туреччина приєднується до РФ у БРІКС і одночасно робить скандальні заяви про Крим. Тим часом соратник лідера республіканців Дональда Трампа оприлюднив його "план миру", у якому не ідеться про повернення окупованих Росією територій, у тому числі — і півострова.