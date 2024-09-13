"Есть разногласия": Песков ответил на заявление Эрдогана об украинском Крыме, детали

Турции будут настойчиво объяснять, кому принадлежит Крым, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, Россия не будет ссориться со страной, которую и в дальнейшем считает партнером.

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Россия не планирует остро реагировать на предположение Турции о возвращении Крыма в состав Украины. Москва продолжит партнерские отношения и будет пытаться убедить в "правильном" отношении к оккупации территории соседней страны. О позиции российского правительства пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал во время брифинга, говорится в Telegram-канале росСМИ "РИА Новости".

Песков пояснил, что Турция и РФ остаются друзьями, независимо от заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о возвращении Крыма в состав Украины. По его словам, у стран не совпадают мнения, поэтому российские коллеги будут дальше объяснять свою позицию и со временем "Анкара поймет Москву". В Кремле отметили, что Турция является партнером РФ и поэтому якобы страдает от "давления США".

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"Тема относится к категории разногласий, которые есть между РФ и турецкими друзьями. Здесь действительно у нас полностью расходятся мнения", — привели журналист слова Пескова.

Крым и РФ — реакция Турции

Отметим, 11 сентября Реджеп Тайип Эрдоган дистанционно присоединился к заседанию Крымской платформы, которое проходило в Киеве, рассказало агентство Anadolu. Он заявил, что является безоговорочным сторонником территориальной целостности и суверенитета Украины. Политик подчеркнул, что Крым должен вернуться в состав Украины, поскольку это соответствует нормам международного законодательства. Также он упомянул о ситуации с кырымлы, которые страдают от российской оккупации полуострова.

Фокус опросил политологов относительно лавирования Турции между РФ, Украиной и западным миром. Политолог Алексей Кошель пояснил, что важно принимать во внимание позицию Эрдогана, который считает себя жестким геополитическим лидером, который может смело говорить с Путиным и быть эффективным переговорщиком. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий добавил, что острые заявления о Крыме должны свидетельствовать о том, что якобы глава Кремля больше заинтересован в Эрдогане, чем наоборот.

Напоминаем, 13 сентября советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал, почему Турция присоединяется к РФ в БРИКС и одновременно делает скандальные заявления о Крыме. Между тем соратник лидера республиканцев Дональда Трампа обнародовал его "план мира", в котором не говорится о возвращении оккупированных Россией территорий, в том числе — и полуострова.