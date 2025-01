Ізраїльська міць: як F-35I Adir знищив ППО Ірану

Ізраїльські військові повідомили, що Хейль ха'Авір знищили 12 іранських установок комплексу С-300ПМУ-2 російського виробництва, і тепер Ісламська Республіка стала "по суті беззахисною".

Related video

Знищення Ізраїлем іранської ППО за допомогою F-35I доводить, що цей літак, попри масу проблем під час розроблення, став досить потужним винищувачем.

Фокус переклав статтю геополітичного аналітика Брендона Дж. Вайхерта про боротьбу ізраїльських винищувачів F-35 з протиповітряною обороною Ірану.

Після жахливих атак ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року ізраїльський уряд ініціював серію ударів по своїх ворогах, щоб домогтися відплати за терористичні атаки на Ізраїль і відновити стримування, втрачене внаслідок цих атак.

Почавши з контрудару по цілях ХАМАСу в Газі, ізраїльтяни завдали потужних ударів по своїх ворогах на Західному березі річки Йордан, у Сирії і навіть по підтримуваній Іраном терористичній мережі "Хезболла" на півночі Лівану.

Ба більше, ізраїльським ВПС навіть вдалося завдати ударів великої дальності по підтримуваних Іраном хуситах у далекому Ємені та по цілях у самому Ірані.

Винищувач F-35I ВПС Ізраїлю Фото: Pinterest

Блискуча демонстрація сили Ізраїлю

Після цих приголомшливих ізраїльських авіаударів по іранських цілях уряд прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з гордістю оголосив, що знищив один із ключових компонентів іранської мережі ППО, яку вважають досить складною. Незліченні системи ППО С-300 російського виробництва були знищені ударними бойовими літаками п'ятого покоління F-35I Adir, які ізраїльтяни націлили на територію Ірану.

Ізраїль заявляє, що знищив іранські мережі ППО, що оточують ключові об'єкти на території країни. Іншими словами, ізраїльські військові стверджують, що вони зберігають і нарощують перевагу. До того ж ці ключові цілі вразливі для повторних атак ВПС Ізраїлю.

Ба більше, тепер, коли проіранський (і підтримуваний Росією) режим Башара Асада в Сирії впав, ізраїльтяни захопили значні території країни, які межують з їхніми східними територіями. ЦАХАЛ закріпився в Сирії і створив свого роду повітряний коридор, яким його літаки можуть спокійно завдавати ударів по Ірану і повертатися в безпечне місце.

Відсутність надійної протиповітряної оборони означає, що тепер у будь-якому бойовому зіткненні з Іраном усі карти в руках Ізраїлю.

Комплекс С-300 протиповітряної оборони Ірану Фото: Архивное фото

Але чи справді Ізраїль знищив усю мережу іранської ППО? Зрозуміло, Іран має в своєму розпорядженні не тільки С-300 російського виробництва. Після ізраїльського удару, унаслідок якого було виведено з ладу всі іранські батареї ППО С-300, ісламістський режим у Тегерані намагався применшити завдані збитки. Як ізраїльський уряд, так і адміністрація Байдена заявили The Times of Israel, що Ісламська Республіка "по суті беззахисна".

У квітні минулого року іранці висловили зацікавленість у придбанні потужнішої російської системи ППО С-400. Однак до листопада Іран заявив, що російська система йому не потрібна. Замість неї в іранців є система Bavar-373, яка, за твердженням Тегерана, порівнянна з російською С-400. Згідно з іранськими державними джерелами, Bavar-373 — це система ПРО дальнього радіусу дії, яка нібито може знищувати ізраїльські та американські бойові літаки п'ятого покоління.

Зрозуміло, тут варто запитати: чому ці системи не збили ізраїльські літаки F-35I, дозволивши їм знищити іранські об'єкти С-300 і важливі іранські військові об'єкти під час жовтневих авіаударів по Ісламській Республіці?

В Ірану немає належної доктрини протиповітряної оборони

Річ у тім, що іранці насилу забезпечують роботу своєї мережі ППО. Частково це пояснюється тим, що з часів ірано-іракської війни 1980-х років (яку Іран ледве пережив) держава не воювала з близькими або рівними суперниками.

Але є й інші причини. Наприклад, крім того, що іранські військові оснащені старими системами власної розробки, у них немає відповідної доктрини для ефективного використання систем ППО. Хоча старі системи не особливо ефективні проти нових бойових літаків п'ятого покоління, таких як F-35I, відсутність розуміння науки і тактики, що лежить в основі надійної протиповітряної оборони, ускладнює іранські спроби захисту.

Винищувач F-35I ВПС Ізраїлю Фото: Flickr

Тим часом іранці розширили свій оборонний периметр на контрольовані шиїтами зони сусіднього Іраку. Але цей розширений периметр оборони знову ж таки міг би допомогти тільки в тому разі, якби іранці використовували ефективні технології та мали адекватну доктрину ППО.

Тож ізраїльтяни справді фактично забезпечили собі ескалаційне панування над іранцями.

Ескалаційне панування Ізраїлю

Ослаблений центральний сирійський уряд після Асада фактично керує розділом Сирії, внаслідок чого ізраїльтяни захопили частину західної Сирії в районі Голанських висот.

Ізраїльтяни намагаються створити повітряний коридор, щоб їхні літаки могли завдавати ударів у глибину території Ірану. Якщо іранська ППО справді ослаблена так, як стверджують Ізраїль і США, то в найближчий рік або близько того на Тегеран очікують пекельні бомбардування, оскільки ізраїльтяни прагнуть покінчити із загрозою іранського режиму, а американці підтримують їхню ініціативу.

Знищення Ізраїлем іранської ППО за допомогою F-35I доводить, що цей літак, попри масу проблем під час розроблення, став досить потужним винищувачем.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його наступна книжка, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, уже в продажу. За Вайхертом можна стежити у Twitter: @WeTheBrandon.