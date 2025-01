Израильская мощь: как F-35I Adir уничтожил ПВО Ирана

Израильские военные сообщили, что Хейль ха’Авир уничтожили 12 иранских установок комплекса С-300ПМУ-2 российского производства, и теперь Исламская Республика стала "по сути беззащитна".

Related video

Уничтожение Израилем иранской ПВО с помощью F-35I доказывает, что этот самолет, несмотря на массу проблем в ходе разработки, стал весьма мощным истребителем.

Фокус перевел статью геополитического аналитика Брэндона Дж. Вайхерта о борьбе израильских истребителей F-35 с противовоздушной обороной Ирана.

После чудовищных атак ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года израильское правительство инициировало серию ударов по своим врагам, чтобы добиться возмездия за террористические атаки на Израиль и восстановить сдерживание, утраченное в результате этих атак.

Начав с контрудара по целям ХАМАСа в Газе, израильтяне нанесли мощные удары по своим врагам на Западном берегу реки Иордан, в Сирии и даже по поддерживаемой Ираном террористической сети "Хезболла" на севере Ливана.

Более того, израильским ВВС даже удалось нанести удары большой дальности по поддерживаемым Ираном хуситам в далеком Йемене и по целям в самом Иране.

Истребитель F-35I ВВС Израиля Фото: Pinterest

Блестящая демонстрация силы Израиля

После этих ошеломляющих израильских авиаударов по иранским целям правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху с гордостью объявило, что уничтожило один из ключевых компонентов иранской сети ПВО, считающейся довольно сложной. Бесчисленные системы ПВО С-300 российского производства были уничтожены ударными боевыми самолетами пятого поколения F-35I Adir, которые израильтяне нацелили на территорию Ирана.

Израиль заявляет, что уничтожил иранские сети ПВО, окружающие ключевые объекты на территории страны. Другими словами, израильские военные утверждают, что они сохраняют и наращивают превосходство. К тому же эти ключевые цели уязвимы для повторных атак ВВС Израиля.

Более того, теперь, когда проиранский (и поддерживаемый Россией) режим Башара Асада в Сирии рухнул, израильтяне захватили значительные территории страны, граничащие с их восточными территориями. ЦАХАЛ закрепился в Сирии и создал своего рода воздушный коридор, по которому его самолеты могут спокойно наносить удары по Ирану и возвращаться в безопасное место.

Отсутствие надежной противовоздушной обороны означает, что теперь в любом боевом столкновении с Ираном все карты в руках Израиля.

Комплекс С-300 противовоздушной обороны Ирана Фото: Архивное фото

Но действительно ли Израиль уничтожил всю сеть иранской ПВО? Разумеется, Иран располагает не только С-300 российского производства. После израильского удара, в результате которого были выведены из строя все иранские батареи ПВО С-300, исламистский режим в Тегеране старался преуменьшить нанесенный ущерб. Как израильское правительство, так и администрация Байдена заявили The Times of Israel, что Исламская Республика "по сути беззащитна".

В апреле прошлого года иранцы выразили заинтересованность в приобретении более мощной российской системы ПВО С-400. Однако к ноябрю Иран заявил, что российская система ему не нужна. Вместо нее у иранцев есть система Bavar-373, которая, по утверждению Тегерана, сопоставима с российской С-400. Согласно иранским государственным источникам, Bavar-373 – это система ПРО дальнего радиуса действия, которая якобы может уничтожать израильские и американские боевые самолеты пятого поколения.

Разумеется, тут стоит задаться вопросом: почему эти системы не сбили израильские самолеты F-35I, позволив им уничтожить иранские объекты С-300 и важные иранские военные объекты во время октябрьских авиаударов по Исламской Республике?

У Ирана нет надлежащей доктрины противовоздушной обороны

Дело в том, что иранцы с трудом обеспечивают работу своей сети ПВО. Отчасти это объясняется тем, что со времен ирано-иракской войны 1980-х годов (которую Иран едва пережил) государство не воевало с близкими или равными соперниками.

Но есть и другие причины. Например, помимо того, что иранские военные оснащены старыми системами собственной разработки, у них нет соответствующей доктрины для эффективного использования систем ПВО. Хотя старые системы не особенно эффективны против новых боевых самолетов пятого поколения, таких как F-35I, отсутствие понимания науки и тактики, лежащей в основе надежной противовоздушной обороны, осложняет иранские попытки защиты.

Истребитель F-35I ВВС Израиля Фото: Flickr

Тем временем иранцы расширили свой оборонительный периметр на контролируемые шиитами зоны соседнего Ирака. Но этот расширенный периметр обороны опять же мог бы помочь только в том случае, если бы иранцы использовали эффективные технологии и имели адекватную доктрину ПВО.

Так что израильтяне действительно фактически обеспечили себе эскалационное господство над иранцами.

Эскалационное господство Израиля

Ослабленное центральное сирийское правительство после Асада фактически руководит разделом Сирии, в результате чего израильтяне захватили часть западной Сирии в районе Голанских высот.

Израильтяне пытаются создать воздушный коридор, чтобы их самолеты могли наносить удары в глубину территории Ирана. Если иранская ПВО действительно ослаблена так, как утверждают Израиль и США, то в ближайший год или около того Тегеран ожидают адские бомбардировки, поскольку израильтяне стремятся покончить с угрозой иранского режима, а американцы поддерживают их инициативу.

Уничтожение Израилем иранской ПВО с помощью F-35I доказывает, что этот самолет, несмотря на массу проблем в ходе разработки, стал весьма мощным истребителем.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, уже в продаже. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.