Як у Суджі: ЗС РФ намагаються зайти в Торецьк міською каналізацією, — ОСУВ "Хортиця" (відео)

Росіяни у боях за Торецьк у Донецькій області намагаються заходити в тил українських бійців у місті підземними комунікаціями, зокрема міською каналізацією, розповідає 31 березня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

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Інформацією про ситуацію на Торецькому напрямку речник ОСУВ "Хортиця" поділився в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Віктора Трегубова, Торецький напрямок є для російської армії одним із пріоритетних, тому ворог намагається заходити в місто будь-якими шляхами.

"В Торецьку ворог намагається зайти взагалі де завгодно. Вчора поступила інформація про спроби противника використати підземні комунікації для заходу в тил нашим військам на вулицях. Себто він не тільки з флангів, а фактично зараз заходить і знизу. Оскільки це теж пріоритетний напрямок, росіяни там намагаються використати всі можливості для обходу українських військ", — пояснив речник.

Він зазначив, що на відміну від Покровська, де противник намагається прорватися з флангів, у Торецьку ідуть суто міські бої. Коли російські штурмові групи не можуть пройти по вулицях, вони вигадують інші шляхи, зокрема проходять під землею, як 8 березня вони намагалися зайти в тил ЗСУ газовою трубою в Суджі Курської області РФ.

"Коли вони не можуть пройти просто по вулицях, вигадують, що можливо. Зокрема вони знов намагаються іти по підземних комунікаціях, як були інциденти ще за часів антитерористичної операції або в Суджі, де вони йшли по газовій трубі. Але, як ми знаємо, це не завжди добре для них закінчується", — зазначив Трегубов.

Ситуація на Торецькому напрямку на мапі DeepState станом на 30 березня Фото: Скриншот

Щодо Покровського напрямку Віктор Трегубов зазначив, що там бої лишаються такими ж активними, як і раніше, але тепер відбуваються трохи східніше.

Бої за Торецьк: що відомо

В Telegram-каналі 4-uj батальйону охорони 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова 27 березня опублікувала відео ліквідації на околицях Торецька російської піхоти, яка накопичилася для штурму.

У 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України 27 березня розповіли, що під Торецьком двадцять бійців ЗС РФ склали зброю перед українськими військовими.

Пресофіцер 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Збройних сил України Євген Алхімов 26 березня розповів про хитрощі в тактиці ЗС РФ під Торецьком. Зокрема росіяни почали клеїти на одяг зелений скотч, щоб замаскуватися під бійців Сил оборони та заплутати українських операторів БПЛА.