Как в Судже: ВС РФ пытаются зайти в Торецк по городской канализации, — ОСУВ "Хортица" (видео)

Россияне в боях за Торецк в Донецкой области пытаются заходить в тыл украинских бойцов в городе по подземным коммуникациям, в частности по городской канализации, рассказывает 31 марта спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

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Информацией о ситуации на Торецком направлении спикер ОСУВ "Хортица" поделился в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам Виктора Трегубова, Торецкое направление является для российской армии одним из приоритетных, поэтому враг пытается заходить в город любыми путями.

"В Торецке враг пытается зайти вообще где угодно. Вчера поступила информация о попытках противника использовать подземные коммуникации для захода в тыл нашим войскам на улицах. То есть он не только с флангов, а фактически сейчас заходит и снизу. Поскольку это тоже приоритетное направление, россияне там пытаются использовать все возможности для обхода украинских войск", — пояснил спикер.

Он отметил, что в отличие от Покровска, где противник пытается прорваться с флангов, в Торецке идут чисто городские бои. Когда российские штурмовые группы не могут пройти по улицам, они придумывают другие пути, в частности проходят под землей, как 8 марта они пытались зайти в тыл ВСУ по газовой трубе в Судже Курской области РФ.

"Когда они не могут пройти просто по улицам, придумывают, что возможно. В частности они вновь пытаются идти по подземным коммуникациям, как были инциденты еще во времена антитеррористической операции или в Судже, где они шли по газовой трубе. Но, как мы знаем, это не всегда хорошо для них заканчивается", — отметил Трегубов.

Ситуация на Торецком направлении на карте DeepState по состоянию на 30 марта Фото: Скриншот

Относительно Покровского направления Виктор Трегубов отметил, что там бои остаются такими же активными, как и раньше, но теперь происходят немного восточнее.

Бои за Торецк: что известно

В Telegram-канале 4-uj батальона охраны 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева 27 марта опубликовала видео ликвидации в окрестностях Торецка российской пехоты, которая скопилась для штурма.

В 12-й бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины 27 марта рассказали, что под Торецком двадцать бойцов ВС РФ сложили оружие перед украинскими военными.

Пресс-офицер 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Вооруженных сил Украины Евгений Алхимов 26 марта рассказал о хитростях в тактике ВС РФ под Торецком. В частности россияне начали клеить на одежду зеленый скотч, чтобы замаскироваться под бойцов Сил обороны и запутать украинских операторов БПЛА.