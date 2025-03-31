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Как в Судже: ВС РФ пытаются зайти в Торецк по городской канализации, — ОСУВ "Хортица" (видео)

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Фото: Из открытых источников | Россияне в Торецке пытаются зайти в тыл бойцов ВСУ обходными путями

Россияне в боях за Торецк в Донецкой области пытаются заходить в тыл украинских бойцов в городе по подземным коммуникациям, в частности по городской канализации, рассказывает 31 марта спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

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Информацией о ситуации на Торецком направлении спикер ОСУВ "Хортица" поделился в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам Виктора Трегубова, Торецкое направление является для российской армии одним из приоритетных, поэтому враг пытается заходить в город любыми путями.

"В Торецке враг пытается зайти вообще где угодно. Вчера поступила информация о попытках противника использовать подземные коммуникации для захода в тыл нашим войскам на улицах. То есть он не только с флангов, а фактически сейчас заходит и снизу. Поскольку это тоже приоритетное направление, россияне там пытаются использовать все возможности для обхода украинских войск", — пояснил спикер.

Он отметил, что в отличие от Покровска, где противник пытается прорваться с флангов, в Торецке идут чисто городские бои. Когда российские штурмовые группы не могут пройти по улицам, они придумывают другие пути, в частности проходят под землей, как 8 марта они пытались зайти в тыл ВСУ по газовой трубе в Судже Курской области РФ.

"Когда они не могут пройти просто по улицам, придумывают, что возможно. В частности они вновь пытаются идти по подземным коммуникациям, как были инциденты еще во времена антитеррористической операции или в Судже, где они шли по газовой трубе. Но, как мы знаем, это не всегда хорошо для них заканчивается", — отметил Трегубов.

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Ситуация на Торецком направлении на карте DeepState по состоянию на 30 марта
Фото: Скриншот

Относительно Покровского направления Виктор Трегубов отметил, что там бои остаются такими же активными, как и раньше, но теперь происходят немного восточнее.

Бои за Торецк: что известно

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