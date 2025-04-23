РФ хоче, щоб Україна вивела війська з чотирьох областей для закінчення війни, — Кремль

Росія хоче, щоб Україна вивела війська з чотирьох частково окупованих областей для завершення війни. Таку заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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Про це йдеться в інтервʼю прессекретаря російського президента Володимира Путіна виданню Le Point, яке цитують росЗМІ.

Пєсков має на увазі українські Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. За його словами, як тільки це станеться, війна припиниться.

"Ми хочемо досягти своїх цілей. Мирним або військовим шляхом", — сказав речник Кремля.

Зустріч Трампа і Путіна

Зокрема, Пєсков розповів, що активно готується зустріч американського та російського президентів.

"Зустріч Трампа та Путіна має бути продуктивною, зараз ведеться підготовча робота. Путін поважає Трампа, і вони сходяться на думці, що відмова від діалогу це абсурд", – зазначив прессекретар.

Пєсков зауважив, що президент США не призначав "крайньої дати встановлення перемир'я".

Раніше Путін заговорив про готовність заморозити бойові дії по лінії зіткнення й відмовитися від повного контролю над чотирма прифронтовими українськими областями – Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою, про що повідомили у Financial Times із посиланням на джерела. Зазначається, що така заява прозвучала на зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Втім, Пєсков назвав інформацію Financial Times фейком.

"Зараз публікується багато фейків, у тому числі їх публікують і шановні видання, тому слухати треба лише першоджерела", — зазначив він.

Тим часом Володимир Зеленський 22 квітня заявив, що Україна готова до перемовин у будь-якому форматі.

"Ми готові до цієї стадії. Ми готові також зафіксувати, що після припинення вогню готові сідати в будь-якому форматі, щоб не було ніякого глухого кута, що Україна може щось, там вона не може… в будь-якому форматі, тому що ми будемо вже вірити, що маємо результат хоч якийсь, що Росія дійсно готова до реальних кроків, що це серйозні люди, серйозні кроки", — зазначив президент.

Західні ЗМІ 23 квітня повідомили, що переговори в Лондоні були зірвані, оскільки Україна відмовилася віддавати Росії свої території, через що представники США на них не прибули.

Нагадаємо, на зустрічі України, Великобританії, Франції та США у середу, 23 квітня у Лондоні Сполучені Штати Америки запропонують офіційно визнати Крим частиною Росії та заморозити лінії фронту, про що повідомило видання The Washington Post.

Також Фокус писав про те, що Дональд Трамп на тлі зірваних переговорів у Лондоні 23 квітня та відмови української сторони визнавати окупований Крим територією РФ засудив позицію Володимира Зеленського та звинуватив його в перешкоджанні мирному процесу.