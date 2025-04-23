РФ хочет, чтобы Украина вывела войска из четырех областей для окончания войны, — Кремль

Россия хочет, чтобы Украина вывела войска из четырех частично оккупированных областей для завершения войны. Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков.

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Об этом говорится в интервью пресс-секретаря российского президента Владимира Путина изданию Le Point, которое цитируют росСМИ.

Песков имеет в виду украинские Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. По его словам, как только это произойдет, война прекратится.

"Мы хотим достичь своих целей. Мирным или военным путем", — сказал спикер Кремля.

Встреча Трампа и Путина

В частности, Песков рассказал, что активно готовится встреча американского и российского президентов.

"Встреча Трампа и Путина должна быть продуктивной, сейчас ведется подготовительная работа. Путин уважает Трампа, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога это абсурд", — отметил пресс-секретарь.

Песков добавил, что президент США не назначал "крайней даты установления перемирия".

Ранее Путин заговорил о готовности заморозить боевые действия по линии соприкосновения и отказаться от полного контроля над четырьмя прифронтовыми украинскими областями — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, о чем сообщили в Financial Times со ссылкой на источники. Отмечается, что такое заявление прозвучало на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Впрочем, Песков назвал информацию Financial Times фейком.

"Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники", — отметил он.

Тем временем Владимир Зеленский 22 апреля заявил, что Украина готова к переговорам в любом формате.

"Мы готовы к этой стадии. Мы готовы также зафиксировать, что после прекращения огня готовы садиться в любом формате, чтобы не было никакого тупика, что Украина может что-то, там она не может... в любом формате, потому что мы будем уже верить, что имеем результат хоть какой-то, что Россия действительно готова к реальным шагам, что это серьезные люди, серьезные шаги", — отметил президент.

Западные СМИ 23 апреля сообщили, что переговоры в Лондоне были сорваны, поскольку Украина отказалась отдавать России свои территории, из-за чего представители США на них не прибыли.

Напомним, на встрече Украины, Великобритании, Франции и США в среду, 23 апреля в Лондоне Соединенные Штаты Америки предложат официально признать Крым частью России и заморозить линии фронта, о чем сообщило издание The Washington Post.

Также Фокус писал о том, что Дональд Трамп на фоне сорванных переговоров в Лондоне 23 апреля и отказа украинской стороны признавать оккупированный Крым территорией РФ осудил позицию Владимира Зеленского и обвинил его в препятствовании мирному процессу.