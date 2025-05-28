Скасування обмежень не матиме значення: нардеп назвав головну умову для ударів углиб РФ, — ЗМІ

Зняття обмежень щодо далекобійної зброї від західних партнерів для завдання ударів углиб РФ не матиме значного впливу на хід російсько-української війни, оскільки постачання такого озброєння Україні скорочується, а запаси вичерпуються.

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Про це з посиланням на слова народного депутата, голови комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережко пише американський журнал Newsweek.

Після того, як федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 26 травня сказав про зняття обмежень на далекобійні ракетні удари по РФ західною далекобійною зброєю, Олександр Мережко зазначив, що для України головною проблемою є запаси ракет, а не дозвіл на їх використання.

Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак у коментарі журналістам також зауважив, що зняття обмежень щодо далекобійної зброї має невелике значення, якщо "наша комірчина абсолютно порожня".

Автори матеріалу зазначають, що західні партнери передали Україні відносно невелику кількість далекобійної зброї, тож ЗСУ часто використовують для ударів углиб РФ далекобійні ударні безпілотники чи власні ракети дальнього радіуса дії, які ніколи не піддавалися обмеженням.

Науковий співробітник з національної безпеки британського аналітичного центру "Рада з геостратегії" Вільям Фрір повідомив журналістам, що європейські країни мають у своїх арсеналах небагато далекобійної зброї, і це "викликає серйозне занепокоєння". Він також додав, що ракети Taurus, які Німеччина наразі відмовляється передавати Україні, "дадуть поштовх успіхам на передовій", якщо не матимуть обмежень щодо радіуса та способу їх використання.

Зняття обмежень щодо далекобійної зброї: що відомо

Під час візиту до Фінляндії Фрідріх Мерц пояснив, що його слова про зняття з України обмежень на удари вглиб РФ західною далекобійною зброєю стосувалися рішень, ухвалених іще кілька місяців тому.

Адміністрація попереднього президента США Джо Байдена дозволила Україні завдавати ударів далекобійною американською зброєю, зокрема ракетами ATACMS, вглиб території РФ у листопаді 2024 року. Також у листопаді ЗСУ вперше вдарили по РФ Storm Shadow — крилатими ракетами повітряного базування, переданими Великою Британією.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков 26 травня розкритикував скасування обмежень на удари по РФ і назвав таке рішення "небезпечним".