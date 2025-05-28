Отмена ограничений не будет иметь значения: нардеп назвал главное условие для ударов вглубь РФ, — СМИ

Снятие ограничений по дальнобойному оружию от западных партнеров для нанесения ударов вглубь РФ не окажет значительного влияния на ход российско-украинской войны, поскольку поставки такого вооружения Украине сокращаются, а запасы исчерпываются.

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Об этом со ссылкой на слова народного депутата, председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко пишет американский журнал Newsweek.

После того, как федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц 26 мая сказал о снятии ограничений на дальнобойные ракетные удары по РФ западным дальнобойным оружием, Александр Мережко отметил, что для Украины главной проблемой являются запасы ракет, а не разрешение на их использование.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в комментарии журналистам также отметил, что снятие ограничений по дальнобойному оружию имеет небольшое значение, если "наша кладовка абсолютно пуста".

Авторы материала отмечают, что западные партнеры передали Украине относительно небольшое количество дальнобойного оружия, поэтому ВСУ часто используют для ударов вглубь РФ дальнобойные ударные беспилотники или собственные ракеты дальнего радиуса действия, которые никогда не подвергались ограничениям.

Научный сотрудник по национальной безопасности британского аналитического центра "Совет по геостратегии" Уильям Фрир сообщил журналистам, что европейские страны имеют в своих арсеналах немного дальнобойного оружия, и это "вызывает серьезное беспокойство". Он также добавил, что ракеты Taurus, которые Германия пока отказывается передавать Украине, "дадут толчок успехам на передовой", если не будут иметь ограничений по радиусу и способу их использования.

Снятие ограничений по дальнобойному оружию: что известно

Во время визита в Финляндию Фридрих Мерц пояснил, что его слова о снятии с Украины ограничений на удары вглубь РФ западным дальнобойным оружием касались решений, принятых еще несколько месяцев назад.

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена разрешила Украине наносить удары дальнобойным американским оружием, в частности ракетами ATACMS, вглубь территории РФ в ноябре 2024 года. Также в ноябре ВСУ впервые ударили по РФ Storm Shadow — крылатыми ракетами воздушного базирования, переданными Великобританией.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков 26 мая раскритиковал отмену ограничений на удары по РФ и назвал такое решение "опасным".