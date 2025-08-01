Обстріл Києва Росією: дівчина, яка впала з вікна 9 поверху, лишилась сиротою, — ЗМІ

Дівчина на ім'я Вероніка відбулася зламаною ногою й вибитим зубом. Під час обстрілу вона буквально вилетіла з вікна 9 поверху під час вибуху. Її сусіди кажуть, що вона лишилась сиротою.

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"Дівчинка, що вилетіла з вікна 9 поверху, залишилась сиротою. Ми допомагаємо чим можемо", - розповіла киянка, яка прийшла на місце обстрілу. Про це повідомляють журналісти телеканалу "Київ24".

Сусіди кажуть, що батьки Вероніки загинули під час обстрілу

Жінка розповіла, що знала батьків Вероніки, у яких був магазинчик на ринку поруч. Нині вона та інші допомагають Вероніці, чим можуть.

Нагадаємо, 23-річна Вероніка дивом вижила після падіння з 9-го поверху під час атаки росіян на Київ в ніч на 31 липня.

Вероніка згадує, що була при тямі, однак була сонна і не розуміла, що відбувається.

"Я чула вибух, і через секунду я вже на землі. Я не знаю, як це взагалі можливо, як можна було пролетіти 9 поверхів і залишитися просто зі зламаною ногою. Скоріше за все, я реально сиділа на ліжку і просто впала разом із ним. І через це я не вдарилася, бо ліжко м’яке", - розповідала дівчина журналістам.

Тоді ж вона сказала, що не знає, що сталось із її батьками.

Офіційного підтвердження, що батьки Вероніки загинули, немає. Наразі відомо, що пошуково-рятувальні роботи в Святошинському районі завершені. Всього в Києві через атаку РФ 31 липня загинула 31 людина.

Через атаку росіян в Києві загинули п'ятеро дітей, наймолодшій із яких було два роки. Зі 159 поранених 16 — діти.

Атака на Київ 31 липня: що відомо

Росіяни атакували Київ "Шахедами" в ніч на 31 липня. У Солом'янському районі спалахнула пожежа, вибухи чули біля станції метро "Дорогожичі".

Обстріл Києва

В Українській федерації карате повідомили, що внаслідок удару по Києву загинув шестирічний спортсмен Матвій Марченко, який був молодшим із трьох синів у родині.

В Національній поліції України розповіли, що під час обстрілу Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук, що служила в правоохоронних органах на лівому березі столиці з 2017 року.

Міністр Ігор Клименко заявляв, що попередньо росіяни вночі застосували нові "Шахеди" — реактивні. Експерт пояснив, що до 30 липня масових випадків їх застосування не фіксувалося, а перші згадки про Shahed-238 з’явились ще у 2023 році.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявляв, що ЗС РФ перевантажили систему ППО під час комбінованої ракетно-дронової атаки на Київ. Одна з крилатих ракет ударила по під'їзду у Святошинському районі столиці, влучання дронів було зафіксовано у 12 локаціях.