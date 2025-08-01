Обстрел Киева Россией: девушка, которая упала из окна 9 этажа, осталась сиротой, — СМИ

Девушка по имени Вероника отделалась сломанной ногой и выбитым зубом. Во время обстрела она буквально вылетела из окна 9 этажа во время взрыва. Ее соседи говорят, что она осталась сиротой.

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"Девочка, вылетевшая из окна 9 этажа, осталась сиротой. Мы помогаем чем можем", — рассказала киевлянка, которая пришла на место обстрела. Об этом сообщают журналисты телеканала "Киев24".

Соседи говорят, что родители Вероники погибли во время обстрела

Женщина рассказала, что знала родителей Вероники, у которых был магазинчик на рынке рядом. Сейчас она и другие помогают Веронике, чем могут.

Напомним, 23-летняя Вероника чудом выжила после падения с 9-го этажа во время атаки россиян на Киев в ночь на 31 июля.

Вероника вспоминает, что была в сознании, однако была сонная и не понимала, что происходит.

"Я слышала взрыв, и через секунду я уже на земле. Я не знаю, как это вообще возможно, как можно было пролететь 9 этажей и остаться просто со сломанной ногой. Скорее всего, я реально сидела на кровати и просто упала вместе с ней. И поэтому я не ударилась, потому что кровать мягкая", — рассказывала девушка журналистам.

Тогда же она сказала, что не знает, что произошло с ее родителями.

Официального подтверждения, что родители Вероники погибли, нет. Сейчас известно, что поисково-спасательные работы в Святошинском районе завершены. Всего в Киеве из-за атаки РФ 31 июля погиб 31 человек.

Из-за атаки россиян в Киеве погибли пятеро детей, самому младшему из которых было два года. Из 159 раненых 16 — дети.

Атака на Киев 31 июля: что известно

Россияне атаковали Киев "Шахедами" в ночь на 31 июля. В Соломенском районе вспыхнул пожар, взрывы слышали возле станции метро "Дорогожичи".

Обстрел Киева

В Украинской федерации каратэ сообщили, что в результате удара по Киеву погиб шестилетний спортсмен Матвей Марченко, который был младшим из трех сыновей в семье.

В Национальной полиции Украины рассказали, что во время обстрела Киева погибла патрульная полицейская Лилия Степанчук, служившая в правоохранительных органах на левом берегу столицы с 2017 года.

Министр Игорь Клименко заявлял, что предварительно россияне ночью применили новые "Шахеды" — реактивные. Эксперт пояснил, что до 30 июля массовых случаев их применения не фиксировалось, а первые упоминания о Shahed-238 появились еще в 2023 году.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВС РФ перегрузили систему ПВО во время комбинированной ракетно-дроновой атаки на Киев. Одна из крылатых ракет ударила по подъезду в Святошинском районе столицы, попадание дронов было зафиксировано в 12 локациях.