РФ запустила 629 засобів нападу: летіли "Шахеди", "Іскандери", "Кинджали", Х-101, — командування

В ніч з 25 на 26 серпня Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні 629 засобів ураження. Засоби протиповітряної оборони збили/знешкодили 598 цілей.

Related video

Росіяни здійснили комбіновану атаку з використанням ракет "Іскандер", "Кинджал", Х-101, а також дронів-камікадзе "Шахед" та дронів-імітаторів, повідомили Повітряні сили ЗСУ зранку 26 серпня. Засоби ППО знешкодили не усі засоби ураження РФ, є влучання у 15 локаціях.

Згідно з даними командування, засоби ураження запускались з семи полігонів для "Шахедів" (з-під Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, Гвардійського).

Новина доповнюється…