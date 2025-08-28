РФ запустила 629 средств нападения: летели "Шахеды", "Искандеры", "Кинжалы", Х-101, — командование

В ночь с 25 на 26 августа Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине 629 средств поражения. Средства противовоздушной обороны сбили/обезвредили 598 целей.

Россияне осуществили комбинированную атаку с использованием ракет "Искандер", "Кинжал", Х-101, а также дронов-камикадзе "Шахед" и дронов-имитаторов, сообщили Воздушные силы ВСУ утром 26 августа. Средства ПВО обезвредили не все средства поражения РФ, есть попадания в 15 локациях.

Новость дополняется...