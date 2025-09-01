ЗСУ два місяці били по виробництву "Шахедів" в РФ: які атаки зменшили пуски БпЛА на третину

Впродовж липня-серпня Сили оборони України активно били по цехах та заводах з виробництва ударних дронів-камікадзе "Шахед" Збройних сил Російської Федерації. Крім того, страждала логістика. Підсумок системних атак — позитивні результати у повітряному просторі над країною.

Збройні сили України та Служби безпеки впродовж липня-серпня здійснили низку атак по виробничих потужностях Росії з виробництва ударних дронів-камікадзе "Шахед". Завдяки цим атакам було знижено кількість їхніх пусків по території України, написало медіа "Мілітарний".

Аналітики порталу підрахували, кількість пусків з 6 303 у липні знизилася у серпні до 4 132, тобто на третину. Це свідчить про ефективність ударів, пояснили на "Мілітарному".

Обстріли України — які тенденції ударів РФ

Аналітики відзначають, що після великих атак окупанти здійснюють масовані пуски приблизно через 3–4 дні, накопичуючи безпілотники ці дні. Так, під час періоду накопичення росіяни запускали лише 50–60 дронів за раз, а під час "пікових" атак ця кількість збільшувалася до 100-120 "Шахедів", що у 2 рази більше, ніж у звичайні дні.

Зменшення інтенсивності запусків дронів-камікадзе по території України стало можливим завдяки ударам по виробничих потужностях, логістичних складах як з готовими "Шахедами", так і запчастинами до них.

Атаки СОУ на військові об'єкти РФ

На порталі нагадали про найпотужніші атаки дронів України по військових об'єктах РФ, залучених до виготовлення та пусків "Шахедів".

Удари по виробництву Shahed в Іжевську

На початку липня 2025 року Сили оборони уразили Іжевський електромеханічний завод "Купол", який спеціалізується на виробництві військових дронів та виробництві зенітно-ракетних комплексів, зокрема систем "Тор" (Тор-М1, Тор-М2, Тор-М2КМ) і "Оса".

Внаслідок удару по заводу було зруйновано 4 виробничі цехи, а саме підприємство повністю зупинило роботу. Від вибухів обвалилася покрівля будівлі на площі 1300 кв. м.

Удар пошкодив саме ті цехи, де виконували металообробку, пайку мікросхем і збирання готових безпілотників.

Ураження виробництва бойових частин для "Шахедів" у Підмосков’ї

4 липня 2025 року дрони 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували виробництво бойових частин для "Шахедів" у Московській області, яке входить до складу російської держкорпорації "Ростех" і перебуває під міжнародними санкціями.

Внаслідок атаки зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об’єкта.

7 липня дрони СБУ зробили наліт на Краснозаводський хімзавод, який розташований під Москвою і є ключовим постачальником термобаричних боєприпасів. Безпілотники цілилися у цехи, де виробляють бойові частини для дронів-камікадзе Shahed.

Удар по логістиці з Ірану

15 серпня в Астраханській області Росії було атаковано морський порт "Оля", який росіяни використовують як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.

На момент дронової атаки в порту перебувало судно з Ірану, яким до Росії доправили комплектування для "Шахедів" та боєприпаси.

Судно, що перевозило критично важливий вантаж потопили Сили оборони України в Каспійському морі. Унаслідок атаки судно затонуло.

Втрата росіянами судна демонструє здатність Сил оборони України ефективно протидіяти як внутрішнім ланцюжкам постачання, так і зовнішній підтримці з боку Ірану.

Удари по логістичному складі в Татарстані

У серпні 2025 року СБУ завдала низки ударів по складах зберігання "Шахедів" у Росії. Так, 9 серпня підрозділи ЦСО "А" завдали удару по великому логістичному хабу в селищі Кзил-Юл (Татарстан). У приміщенні були готові до використання "Шахеди" разом з іноземними комплектуючими до них.

Сам склад знаходиться на відстані 1300 кілометрів від України. 12 серпня 2025 року був здійснений повторний удар.

Супутникові знімки показують, що було щонайменше 6 влучань по терміналу зберігання Shahed у Татарстані. Термінал використовували компанії, які постачали продукцію та промислові компоненти до РФ, частина яких зокрема призначалася для виробництва дронів-камікадзе Shahed на заводі в "Алабузі".

Таким чином, удари в Татарстані фактично знищили великі запаси готових дронів.

Результати ударів та зменшення виробництва

Як зазначає "Мілітарний", після таких ударів ЗС РФ різко скоротили використання "Шахедів" у своїх атаках. Загалом за червень–серпень окупанти випустили по Україні 11 741‬ тисячу "Шахедів", але в серпні їхня кількість знизилася на третину у 4 132 штук.

"Враховуючи удари по місцях виробництва та зберігання, накопичувати дрони цього типу стає дедалі складніше, що підтверджує й статистика цього місяця за кількістю запусків по території України", — пише "Мілітарний".

Нагадаємо, що росіяни за кілька місяців побудували два нові об'єкти для пуску "Шахедів" по Україні — у Навлі Брянської області та в Цимбулові Орловської області.

Фокус також повідомляв, що влада РФ активно залучає молодь до виробництва безпілотників "Шахед" в особливій економічній зоні "Алабуга", Республіка Татарстан.