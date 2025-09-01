ВСУ два месяца били по производству "Шахедов" в РФ: какие атаки уменьшили пуски БпЛА на треть

В течение июля-августа Силы обороны Украины активно били по цехам и заводам по производству ударных дронов-камикадзе "Шахед" Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, страдала логистика. Итог системных атак — положительные результаты в воздушном пространстве над страной.

Вооруженные силы Украины и Службы безопасности в течение июля-августа осуществили ряд атак по производственным мощностям России по производству ударных дронов-камикадзе "Шахед". Благодаря этим атакам было снижено количество их пусков по территории Украины, написало медиа "Милитарный".

Аналитики портала подсчитали, количество пусков с 6 303 в июле снизилось в августе до 4 132, то есть на треть. Это свидетельствует об эффективности ударов, пояснили на "Милитарном".

Обстрелы Украины — каковы тенденции ударов РФ

Аналитики отмечают, что после крупных атак оккупанты осуществляют массированные пуски примерно через 3-4 дня, накапливая беспилотники эти дни. Так, во время периода накопления россияне запускали лишь 50-60 дронов за раз, а во время "пиковых" атак это количество увеличивалось до 100-120 "Шахедов", что в 2 раза больше, чем в обычные дни.

Уменьшение интенсивности запусков дронов-камикадзе по территории Украины стало возможным благодаря ударам по производственным мощностям, логистическим складам как с готовыми "Шахедами", так и запчастями к ним.

Атаки СОУ на военные объекты РФ

На портале напомнили о мощнейших атаках дронов Украины по военным объектам РФ, привлеченных к изготовлению и пускам "Шахедов".

Удары по производству Shahed в Ижевске

В начале июля 2025 года Силы обороны поразили Ижевский электромеханический завод "Купол", который специализируется на производстве военных дронов и производстве зенитно-ракетных комплексов, в частности систем "Тор" (Тор-М1, Тор-М2, Тор-М2КМ) и "Оса".

В результате удара по заводу были разрушены 4 производственных цеха, а само предприятие полностью остановило работу. От взрывов обвалилась кровля здания на площади 1300 кв. м.

Удар повредил именно те цеха, где выполняли металлообработку, пайку микросхем и сборку готовых беспилотников.

Поражение производства боевых частей для "Шахедов" в Подмосковье

4 июля 2025 года дроны 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны атаковали производство боевых частей для "Шахедов" в Московской области, которое входит в состав российской госкорпорации "Ростех" и находится под международными санкциями.

В результате атаки зафиксирован пожар и сильное задымление в районе объекта.

7 июля дроны СБУ совершили налет на Краснозаводский химзавод, который расположен под Москвой и является ключевым поставщиком термобарических боеприпасов. Беспилотники целились в цеха, где производят боевые части для дронов-камикадзе Shahed.

Удар по логистике из Ирана

15 августа в Астраханской области России был атакован морской порт "Оля", который россияне используют как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана.

На момент дроновой атаки в порту находилось судно из Ирана, которым в Россию доставили комплектующие для "Шахедов" и боеприпасы.

Судно, перевозившее критически важный груз потопили Силы обороны Украины в Каспийском море. В результате атаки судно затонуло.

Потеря россиянами судна демонстрирует способность Сил обороны Украины эффективно противодействовать как внутренним цепочкам поставок, так и внешней поддержке со стороны Ирана.

Удары по логистическому складу в Татарстане

В августе 2025 года СБУ нанесла ряд ударов по складам хранения "Шахедов" в России. Так, 9 августа подразделения ЦСО "А" нанесли удар по крупному логистическому хабу в поселке Кзыл-Юл (Татарстан). В помещении находились готовые к использованию "Шахеды" вместе с иностранными комплектующими к ним.

Сам склад находится на расстоянии 1300 километров от Украины. 12 августа 2025 года был осуществлен повторный удар.

Спутниковые снимки показывают, что было не менее 6 попаданий по терминалу хранения Shahed в Татарстане. Терминал использовали компании, которые поставляли продукцию и промышленные компоненты в РФ, часть которых в частности предназначалась для производства дронов-камикадзе Shahed на заводе в "Алабуге".

Таким образом, удары в Татарстане фактически уничтожили большие запасы готовых дронов.

Результаты ударов и уменьшение производства

Как отмечает "Милитарный", после таких ударов ВС РФ резко сократили использование "Шахедов" в своих атаках. Всего за июнь-август оккупанты выпустили по Украине 11 741 тысячу "Шахедов", но в августе их количество снизилось на треть в 4 132 штук.

"Учитывая удары по местам производства и хранения, накапливать дроны этого типа становится все сложнее, что подтверждает и статистика этого месяца по количеству запусков по территории Украины", — пишет "Милитарный".

Напомним, что россияне за несколько месяцев построили два новых объекта для пуска "Шахедов" по Украине — в Навле Брянской области и в Цымбулове Орловской области.

Фокус также сообщал, что власти РФ активно привлекают молодежь к производству беспилотников "Шахед" в особой экономической зоне "Алабуга", Республика Татарстан.