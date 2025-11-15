Удар "Нептунами" по Новоросійську: у зоні ураження помітили 7 ЗРК С-400 (фото)

В зоні удару ракетами «Нептун» по місту Новоросійську в РФ напередодні знаходилось до семи пускових установок зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400.

На супутникових знімках Maxar від 11 листопада можна побачити 1537-й Червонопрапорний полк ППО, завданням якого було захистити район, включаючи пірси Чорноморського флоту та нафтовий термінал. На це вказав OSINT-аналітик MT Anderson у соцмережі X.

Удар по Новоросійську

"Ми бачимо розгорнуто 7 ракетних комплексів 5П85С2 (система С-400)", — констатував автор.

За даними аналітика, цей батальйон С-400 лише нещодавно повернувся на об'єкт після тимчасового пониження до S-300PM2. Згідно з повідомленнями, "Нептуни" уразили як нафтовий термінал, так і пускову установку С-400.

"Тепер ми чекаємо на зображення "після", щоб побачити, що було вражено і наскільки ефективним був цей щит С-400", — додав MT Anderson.

Удар по Новоросійську: що відомо

У ніч на 14 листопада було завдано ракетного удару по російському місту Новоросійськ. Спільнота "Кіберборошно" повідомила про те, що там було знищено ЗРК. Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив про приліт по нафтовому терміналу.

Мер Новоросійська Андрій Кравченко заявив, що "уламки БпЛА" пошкодили контейнерний термінал, резервуар та причал "Черноморсктранснефти" і нафтобазу "Шесхарис".

Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що для ударів по військових об'єктах Сили оборони України були використані ракети "Нептун".

Нагадаємо, у ніч на 15 листопада ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському місті Рязань.

Фокус також повідомляв, що у ніч на 12 листопада ударні дрони атакували хімічне підприємство "Ставролен" у Ставропольському краї РФ.