Удар "Нептунами" по Новороссийску: в зоне поражения заметили 7 ЗРК С-400 (фото)
В зоне удара ракетами "Нептун" по городу Новороссийску в РФ накануне находилось до семи пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
На спутниковых снимках Maxar от 11 ноября можно увидеть 1537-й Краснознаменный полк ПВО, задачей которого было защитить район, включая пирсы Черноморского флота и нефтяной терминал. На это указал OSINT-аналитик MT Anderson в соцсети X.
"Мы видим развернуто 7 ракетных комплексов 5П85С2 (система С-400)", — констатировал автор.
По данным аналитика, этот батальон С-400 лишь недавно вернулся на объект после временного понижения до S-300PM2. Согласно сообщениям, "Нептуны" поразили как нефтяной терминал, так и пусковую установку С-400.
"Теперь мы ждем изображения "после", чтобы увидеть, что было поражено и насколько эффективным был этот щит С-400", — добавил MT Anderson.
Удар по Новороссийску: что известно
В ночь на 14 ноября был нанесен ракетный удар по российскому городу Новороссийск. Сообщество "Киберборошно" сообщило о том, что там было уничтожено ЗРК. В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил о прилете по нефтяному терминалу.Важно
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что "обломки БпЛА" повредили контейнерный терминал, резервуар и причал "Черноморсктранснефти" и нефтебазу "Шесхарис".
В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что для ударов по военным объектам Силы обороны Украины были использованы ракеты "Нептун".
Напомним, в ночь на 15 ноября ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Рязань.
Фокус также сообщал, что в ночь на 12 ноября ударные дроны атаковали химическое предприятие "Ставролен" в Ставропольском крае РФ.