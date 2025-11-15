Удар "Нептунами" по Новороссийску: в зоне поражения заметили 7 ЗРК С-400 (фото)

В зоне удара ракетами "Нептун" по городу Новороссийску в РФ накануне находилось до семи пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

На спутниковых снимках Maxar от 11 ноября можно увидеть 1537-й Краснознаменный полк ПВО, задачей которого было защитить район, включая пирсы Черноморского флота и нефтяной терминал. На это указал OSINT-аналитик MT Anderson в соцсети X.

Удар по Новороссийску

"Мы видим развернуто 7 ракетных комплексов 5П85С2 (система С-400)", — констатировал автор.

По данным аналитика, этот батальон С-400 лишь недавно вернулся на объект после временного понижения до S-300PM2. Согласно сообщениям, "Нептуны" поразили как нефтяной терминал, так и пусковую установку С-400.

"Теперь мы ждем изображения "после", чтобы увидеть, что было поражено и насколько эффективным был этот щит С-400", — добавил MT Anderson.

Удар по Новороссийску: что известно

В ночь на 14 ноября был нанесен ракетный удар по российскому городу Новороссийск. Сообщество "Киберборошно" сообщило о том, что там было уничтожено ЗРК. В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил о прилете по нефтяному терминалу.

"Длинный Нептун" дотянулся до Новороссийска: сколько теряет РФ из-за метких украинских ракет

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что "обломки БпЛА" повредили контейнерный терминал, резервуар и причал "Черноморсктранснефти" и нефтебазу "Шесхарис".

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что для ударов по военным объектам Силы обороны Украины были использованы ракеты "Нептун".

Напомним, в ночь на 15 ноября ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Рязань.

Фокус также сообщал, что в ночь на 12 ноября ударные дроны атаковали химическое предприятие "Ставролен" в Ставропольском крае РФ.