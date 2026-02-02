Без літака Saab 340, але з радаром: яка користь від пакету допомоги Швеції, — експерт (відео)

Новий пакет військової допомоги Швеції може допомогти Україні відкинути російську авіацію від лінії фронту, пояснив авіаексперт. При цьому є сподівання, що зменшиться кілька ударів керованих авіабомб.

Україна отримала від Швеції низку засобів, які допомагають виявляти та знищувати російські цілі, розповів авіаексперт та заступник директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі медіа NV. Серед іншого, ЗСУ вже використовують шведські радари Giraffe. При цьому досі не надійшли літаки-радари ДРЛВ Saab 340 [дальність 300–450 км — ред.].

Швеція та Україні - коментар щодо Saab 340, Gripen та інших техніки для ЗСУ

Авіаексперт відповів на питання ведучого, який перелічив склад пакет військового допомоги Швеції відповідно до заяви Міноборони України. У пакеті — радари Saab, засоби ППО (про що ідеться, не вказано), дрони DeepStrike. Храпчинський зауважив, що досі немає літака ДРЛВ Saab, але корисним буде отримати загоризонтні ракети Meteor. Їхня перевага — можливість дістати літаки ЗС РФ і виробництво у Швеції, а не, скажімо, в США, пролунало в ефірі.

"Насправді Швеція досі нам не поставила літаки Saab дальнього радіолокаційного виявлення. А ракети нам потрібно для того, щоби відігнати російську авіацію від кордонів, для того, щоби менше скидали КАБи. Тому, думаю, що у Швеції дуже багато цікавого військового обладнання, яке могло б потрапити до України", — сказав Храпчинський.

Співрозмовник медіа також нагадав, що Швеція говорила про надання Україні списаних літаків Gripen. Експерт зауважив, що не хотілося б, щоб постачання розтягнулась, як у випадку Saabів.

Швеція та Україні — деталі

Зазначимо, Швеція оголосила про надання Україні двох літаків Saab 340 ще у квітні 2024 року. Через рік літак, схожий за обрисами на літаючий радар Saab 340, помітили над територією Львівської області. Аналітики порталу Defense Express розповіли, що очікують постання цього виду військового техніки у 2026 році. Тим часом експерти повідомили про характеристики зброї Швеції, яку отримали чи ще отримають ЗСУ. Наприклад, РЛС Giraffe бачать цілі на 75 км. При цьому загоризонтні ракети MBDA Meteor, які запускаються з Gripen, мають дальність 100-200 км, летять на швидкості 4 Маха та уражають цілі на висоті 6-20 км.

Тим часом восени 2025 року президент України Володимир Зеленський анонсував отримання від Швеції понад сотню літаків Saab Gripen, здатних запускати загоризонтні ракети Meteor. Ішлося про 10 старих екземплярів, які вже виготовленні й можу передатись ЗСУ. Інші ж повітряні судні — у процесі виготовлення на заводах шведського ВПК: орієнтовний рік виконання угоди — до 2030 року.

