Без самолета Saab 340, но с радаром: какая польза от пакета помощи Швеции, — эксперт (видео)

Новый пакет военной помощи Швеции может помочь Украине отбросить российскую авиацию от линии фронта, пояснил авиаэксперт. При этом есть надежда, что уменьшится несколько ударов управляемых авиабомб.

Украина получила от Швеции ряд средств, которые помогают выявлять и уничтожать российские цели, рассказал авиаэксперт и заместитель директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире медиа NV. Среди прочего, ВСУ уже используют шведские радары Giraffe. При этом до сих пор не поступили самолеты-радары ДРЛВ Saab 340 [дальность 300-450 км — ред.]

Швеция и Украина — комментарий по Saab 340, Gripen и другой технике для ВСУ

Авиаэксперт ответил на вопрос ведущего, который перечислил состав пакет военной помощи Швеции в соответствии с заявлением Минобороны Украины. В пакете — радары Saab, средства ПВО (о чем идет речь, не указано), дроны DeepStrike. Храпчинский отметил, что до сих пор нет самолета ДРЛО Saab, но полезным будет получить загоризонтные ракеты Meteor. Их преимущество — возможность получить самолеты ВС РФ и производство в Швеции, а не, скажем, в США, прозвучало в эфире.

"На самом деле Швеция до сих пор нам не поставила самолеты Saab дальнего радиолокационного обнаружения. А ракеты нам нужно для того, чтобы отогнать российскую авиацию от границ, для того, чтобы меньше сбрасывали КАБы. Поэтому, думаю, что в Швеции очень много интересного военного оборудования, которое могло бы попасть в Украину", — сказал Храпчинский.

Собеседник медиа также напомнил, что Швеция говорила о предоставлении Украине списанных самолетов Gripen. Эксперт отметил, что не хотелось бы, чтобы поставки растянулась, как в случае Saabов.

Швеция и Украина — детали

Отметим, Швеция объявила о предоставлении Украине двух самолетов Saab 340 еще в апреле 2024 года. Через год самолет, похожий по очертаниям на летающий радар Saab 340, заметили над территорией Львовской области. Аналитики портала Defense Express рассказали, что ожидают появления этого вида военной техники в 2026 году. Между тем эксперты сообщили о характеристиках оружия Швеции, которое получили или еще получат ВСУ. Например, РЛС Giraffe видят цели на 75 км. При этом загоризонтные ракеты MBDA Meteor, которые запускаются с Gripen, имеют дальность 100-200 км, летят на скорости 4 Маха и поражают цели на высоте 6-20 км.

Между тем осенью 2025 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение от Швеции более сотни самолетов Saab Gripen, способных запускать загоризонтные ракеты Meteor. Речь шла о 10 старых экземплярах, которые уже изготовлены и могут передаться ВСУ. Другие же воздушные суда — в процессе изготовления на заводах шведского ВПК: ориентировочный год выполнения соглашения — до 2030 года.

