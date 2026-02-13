Росіяни вдарили БПЛА по Одесі: є влучання в житлові будинки та загиблий (фото)

Російські окупанти в ніч на 13 лютого здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Одесу. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження у двох районах міста.

Зокрема, російські дрони влучили в багатоповерхові житлові будинки. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Внаслідок атаки були пошкоджені квартири на верхніх поверхах. Водночас обійшлося без потерпілих.

Крім житлових будинків постраждали також цивільна інфраструктура та автосервіс. Зокрема, були пошкоджені вікна в дитячому садку та гімназії. Усі пожежі після атаки були ліквідовані.

Наслідки атаки на Одещину Фото: Сергій Лисак / Telegram

Про рух безпілотників у бік Одещини повідомляли ще ввечері 12 лютого Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram.

Водночас голова ОВА Олег Кіпер близько опівночі повідомив, що на території Одеського району унаслідок атаки фіксуються значні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням.

За його даними, в Одеському районі постраждало четверо осіб, одного було госпіталізовано у важкому стані.

Натомість віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба повідомив про удар по портовій та залізничній інфраструктурі. Відомо про одного загиблого внаслідок атаки дроном. Потерпілими після атаки є ще шість людей, троє — у важкому стані, усім надана медична допомога.

Також росіяни пошкодили склади з добривом та транспортні засоби, зокрема, вантажні вагони.

Удар по портовій інфраструктурі Одещини Фото: Олексій Кулеба / Telegram

Раніше Фокус повідомляв, що ввечері 12 лютого росіяни вчергове атакували Одесу "Шахедами", внаслідок чого відомо про постраждалих, руйнування та пожежі.

Нагадаємо, внаслідок попередньої атаки на Одесу, що відбулася уночі 12 лютого, 300 тисяч мешканців можуть залишилися без світла на три дні.

Також уночі 12 лютого росіяни завдали удару по Києву та Дніпру балістикою. Загалом в ніч на 12 лютого збройні сили Російської Федерації вдарили по Україні 24 балістичними ракетами "Искандер-М" та 219 дронами різних типів.

Через масований удару по критичній інфраструктурі Києва ще майже 2600 будинків у столиці залишилися без опалення. При цьому один із житлових комплексів у Києві знову постраждав від російської атаки. Його мешканці зазначають, що за останні два місяці по будинках "прилітало" тричі.