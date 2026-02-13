Россияне ударили БПЛА по Одессе: есть попадание в жилые дома и погибший (фото)

Российские оккупанты в ночь на 13 февраля совершили массированную атаку ударными беспилотниками на Одессу. В результате обстрела зафиксированы повреждения в двух районах города.

В частности, российские дроны попали в многоэтажные жилые дома. Об этом сообщил председатель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В результате атаки были повреждены квартиры на верхних этажах. В то же время обошлось без пострадавших.

Кроме жилых домов пострадали также гражданская инфраструктура и автосервис. В частности, были повреждены окна в детском саду и гимназии. Все пожары после атаки были ликвидированы.

Последствия атаки на Одесскую область Фото: Сергей Лысак / Telegram

О движении беспилотников в сторону Одесской области сообщали еще вечером 12 февраля Воздушные силы ВСУ в своем Telegram.

В то же время глава ОВА Олег Кипер около полуночи сообщил, что на территории Одесского района в результате атаки фиксируются значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.

По его данным, в Одесском районе пострадали четыре человека, один был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Зато вице-премьер-министр Алексей Кулеба сообщил об ударе по портовой и железнодорожной инфраструктуре. Известно об одном погибшем в результате атаки дроном. Пострадавшими после атаки являются еще шесть человек, трое — в тяжелом состоянии, всем оказана медицинская помощь.

Также россияне повредили склады с удобрением и транспортные средства, в частности, грузовые вагоны.

Удар по портовой инфраструктуре Одесской области Фото: Алексей Кулеба / Telegram

Ранее Фокус сообщал, что вечером 12 февраля россияне в очередной раз атаковали Одессу "Шахедами", в результате чего известно о пострадавших, разрушениях и пожарах.

Напомним, в результате предыдущей атаки на Одессу, состоявшейся ночью 12 февраля, 300 тысяч жителей могут остались без света на три дня.

Также ночью 12 февраля россияне нанесли удар по Киеву и Днепру баллистикой. Всего в ночь на 12 февраля вооруженные силы Российской Федерации ударили по Украине 24 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 219 дронами различных типов.

Из-за массированного удара по критической инфраструктуре Киева еще почти 2600 домов в столице остались без отопления. При этом один из жилых комплексов в Киеве снова пострадал от российской атаки. Его жители отмечают, что за последние два месяца по домам "прилетало" трижды.