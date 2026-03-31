Воєнний фокус Російсько-українська війна

З'явились кадри влучання FPV у будинок уряду в Бєлгроді: вперше за час війни (відео)

фото будинку уряду в Бєлгороді 31 березня
Будинок уряду в Бєлгороді потрапив під удар БпЛА 31 березня | Фото: Вячеслав Гладков Telegram

Вдень 31 березня FPV-дрон невстановленого походження влучив у вхідні двері будівлі уряду Бєлгородської області, повідомив губернатор В'ячеслав Гладков. Російський посадовець опублікував відео, на якому ледь помітний безпілотник каменем падає на порозі споруди, а навколо розбігаються громадяни. Як FPV міг дістатись до центру Бєлгорода та які наслідки влучання?

Внаслідок влучання дрона у двері будівлі уряду у Бєлгороді отримали поранення троє росіян, написав Гладков у Telegram-каналі. Серед постраждалих — працівник адміністрації та дві відвідувачки будівлі уряду. Зі слів посадовця, росіяни отримали поранення через ураження осколками та баротравми. Гладков опублікував відео, зняте камерою спостереження на площі в центрі Бєлгорода. У кадр потрапив невідомий безпілотник, який падає згори (а не підлітає з заходу чи сходу) на поріг адміністративної будівлі. На фото з наслідками вибуху — пробита шибка на дверях, вибиті одне-два вікна: вибух не вигладив надто потужним.

Інформація від Гладкова про атаку FPV на будинок уряду у Бєлгороді з'явились о 12:49. Губернатор заявив, що жертва удару — начальник відділу адміністративно-господарської частини В'ячеслав Бескоровайний. З його слів, чоловік отримав поранення тулуба та кінцівок. Тим часом на відео бачимо, що інцидент стався в центрі населеного пункту: навколо будинки та кілька перехожих, які тікають в усі боки у момент вибуху. Орієнтовна відстань до українського кордону — близько 35-40 км.

На фото з точки ураження в Бєлгороді — незначні пошкодження від вибухової хвилі. Крім того, не помітно, щоб місцева адміністрація облаштувала захист будівлі, яка розташована на відстані 40 км від фронту.

Не має інформації, яка саме модель FPV-дрона (якщо він справді належав ЗСУ) могла дістатись так далеко вглиб РФ. Пристрій мав би вільно пролетіти 35-40 км, попри засоби ППО. Також не ясно, яку систему зв'язку мав пристрій — радіозв'язок, який діє в межах до 15 км, чи оптоволокно на, умовно, 50 км. Відео Гладкова дало можливість встановити можливі координати влучання по будівлі за адресою Соборна площа, 4 — 50.59653, 36.58759.

Вибух у РФ — ситуація в Бєлгороді

Фокус писав про інші вибухи у РФ та про інциденти у Бєлгороді. Наприклад, 15 березня відбулась повітряна атака, внаслідок якої у місті повністю зникло електропостачання, тепло та вода. 23 лютого відбувся ще один удар: росЗМІ запевняли, що по Бєлгороду працювала РСЗВ HIMARS. Тим часом у серпні 2025 року у місті стався вибух після падіння російського безпілотника "Пародія", який саме летів бомбардувати Харків, але чомусь не долетів до мети. Водночас, не відбулось інформації про удари FPV: ймовірно, атака 31 березня може бути першою з початку великої війни.

Зазначимо, Бєлгород — місто у РФ, адміністративний центр Бєлгородської області, з якої, згідно з даними українського командування, регулярно прилітають дрони та ракети по Харкову. Один з таких ударів відбувся 7 березня: у багатоповерхівку вдарив російський БпЛА, загинуло майже десять людей. Інший випадок стався 10 березня. Згідно з даними влади, є руйнування будинків і поранені у Харкові — в українському місті, розташованому на відстані 30 км від російсько-українського кордону.

Нагадуємо, 31 березня медіа писали про вибух у РФ на відстані 1000 км від України: палало в порту Усть-Луги — вчетверте протягом останніх семи днів.