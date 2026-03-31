Появились кадры попадания FPV в здание правительства в Белгроде: впервые за время войны (видео)

Днем 31 марта FPV-дрон неустановленного происхождения попал во входную дверь здания правительства Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Российский чиновник опубликовал видео, на котором едва заметный беспилотник камнем падает на пороге здания, а вокруг разбегаются граждане. Как FPV мог добраться до центра Белгорода и какие последствия попадания?

В результате попадания дрона в двери здания правительства в Белгороде получили ранения трое россиян, написал Гладков в Telegram-канале. Среди пострадавших — работник администрации и две посетительницы здания правительства. По словам чиновника, россияне получили ранения из-за поражения осколками и баротравмы. Гладков опубликовал видео, снятое камерой наблюдения на площади в центре Белгорода. В кадр попал неизвестный беспилотник, который падает сверху (а не летит с запада или востока) на порог административного здания. На фото с последствиями взрыва — пробитое стекло на двери, выбитые одно-два окна: взрыв не выглядел слишком мощным.

Информация от Гладкова об атаке FPV на здание правительства в Белгороде появились в 12:49. Губернатор заявил, что жертва удара — начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. По его словам, мужчина получил ранения туловища и конечностей. Между тем на видео видно, что инцидент произошел в центре населенного пункта: вокруг дома и несколько прохожих, которые убегают во все стороны в момент взрыва. Ориентировочное расстояние до украинской границы — около 35-40 км.

На фото с точки поражения в Белгороде — незначительные повреждения от взрывной волны. Кроме того, не заметно, чтобы местная администрация обустроила защиту здания, которое расположено на расстоянии 40 км от фронта.

Взрыв в РФ — последствия удара по по дому правительства в Белгороде 31 марта Фото: Вячеслав Гладков Telegram

Нет информации, какая именно модель FPV-дрона (если он действительно принадлежал ВСУ) могла добраться так далеко вглубь РФ. Устройство должно было бы свободно пролететь 35-40 км, несмотря на средства ПВО. Также не ясно, какую систему связи имело устройство — радиосвязь, которая действует в пределах до 15 км, или оптоволокно на, условно, 50 км. Видео Гладкова дало возможность установить возможные координаты попадания по зданию по адресу Соборная площадь, 4 — 50.59653, 36.58759.

Взрыв в РФ — где расположен дом правительства в Белгороде Фото: Google Maps

Фокус писал о других взрывах в РФ и об инцидентах в Белгороде. Например, 15 марта состоялась воздушная атака, в результате которой в городе полностью исчезло электроснабжение, тепло и вода. 23 февраля состоялся еще один удар: росСМИ уверяли, что по Белгороду работала РСЗО HIMARS. Между тем в августе 2025 года в городе произошел взрыв после падения российского беспилотника "Пародия", который как раз летел бомбить Харьков, но почему-то не долетел до цели. В то же время, не нашлось информации об ударах FPV: вероятно, атака 31 марта может быть первой с начала большой войны.

Отметим, Белгород — город в РФ, административный центр Белгородской области, из которой, согласно данным украинского командования, регулярно прилетают дроны и ракеты по Харькову. Один из таких ударов произошел 7 марта: в многоэтажку ударил российский БПЛА, погибло почти десять человек. Другой случай произошел 10 марта. Согласно данным властей, есть разрушения домов и раненые в Харькове — в украинском городе, расположенном на расстоянии 30 км от российско-украинской границы.

Напоминаем, 31 марта медиа писали о взрыве в РФ на расстоянии 1000 км от Украины: пылало в порту Усть-Луги — в четвертый раз за последние семь дней.