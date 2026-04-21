Аналітики викрили 700 компаній, які працюють на ВПК РФ: чипи для "Іскандерів", Siemens для нафти

До триденної виставки ExpoElectronica 2026 (14 по 16 квітня) у Російській Федерації долучилось понад 700 компаній, які опосередковано чи безпосередньо причетні до виробництва російської зброї, встановили розслідувачі. Серед них виділяється фірма, яка контактує з трьома компаніями військово-промислового комплексу РФ та ракетами "Іскандер", "Калібр". Які саме посередники забезпечують роботу російського ВПК та потрапили до бази даних аналітиків?

У переліку учасників ExpoElectronica 2026 звернули увагу на компанію "Лайфелектроніка", яка відкрито заявила про роботу з "Алмаз-Антей", "Корпорацією "Тактичне ракетне озброєння" та "Високоточні системи", ідеться у матеріалі аналітичного порталу Dallas. Розслідувачі опублікували список з 719 фірм, які працюють на ВПК РФ. Крім того, ідеться про співпрацю з нафтогазовими корпораціями, які заробляють гроші на продовження війни в Україні.

Завдяки виставці у РФ встановили ланцюжок, яким західні компоненти потрапляють у РФ попри санкції, накладені Україною та світовим співтовариством. Серед посередників, які допомагать ВПК виготовляти зброю, — 366 російських компаній, 337 китайських, сім білоруських та дев'ять гонконзьких. Аналітики виділили дві компанії з найширшою мережею дистриб'юторів та посередників.

ТОВ "Lifelectronocs" — компанія, створена у 2012 році та з перших днів накладання санкцій запропонувала свої послуги Міноборони РФ. Серед її контрагентів — "Псковський завод апаратури далекого зв'язку": у листуванні окремо наголошується, що ідеться про допомогу "Алма-Антей", "Корпорації "Тактичного ракетного озброєння" та "Високоточним системам". До всього, вона налагодила постачання мікрочипв Altera від Intel російській компанії "Радіокомплект", яка працює на Міноборони РФ. Розслідувачі встановили, що завдяки цій співпраці ЗС РФ отримують плануючі боєприпаси, але компанія досі не потрапила під жодні санкції.

ВПК РФ та санкції — чипи, які отримали російські виробники зброї Фото: Dallas News

HK JDW Electronic Co., Limited — компанія Китаю, яка допомагала РФ отримати вироби Siemens для автоматизованих систем управління нафтогазових гігантів "Лукойл", "Роснефть", "Газпром". При цьому з'ясувалось, що для оборудки використовують мережу посередників як з китайського, так і з російського боку. Втім, у розслідування Dallas пройшлись по ланцюжку посередників та виявили в кінці одного з них портал GetChips (продає західні чипи для росіян) та тульський завод "Октава" (виготовляє акустичне та інше обладнання для ЗС РФ).

"Немає сумнівів, що навіть відносно невеликі компанії, такі як "Приборелектрокомплект", обслуговують російський оборонний сектор і тим самим порушують санкції", — підсумували розслідувачі, наголошуючи, що слід внести у санкційні списки учасників виставки у РФ.

ВПК РФ та санкції — деталі виробництва зброї

Компанії, з якими співпрацює "Лайфелектроніка", згідно з даними Dallas, безпосередньо причетні до виробництва зброї РФ:

"Алмаз-Антей" — виготовляє ЗРК С-300/С-400/С-500 , ЗРК " Бук ", " Тор ", і також крилаті ракети " Калібр ", розповіло західне профільне медіа Defense Blog

, ЗРК " ", " ", і також крилаті ракети " ", розповіло західне профільне медіа Defense Blog "Корпорація "Тактичне ракетне озброєння" — це виробник крилатих ракет Х-101 , Х-59/Х-69 , плануючих бомб УМПБ , бомб-ракет " Гром-1 ";

, , плануючих бомб , бомб-ракет " "; "Високоточні системи" — компанія причетна до виробництва ОТРК "Іскандер", ЗГРК "Панцир-С1", ПТРК "Корнет" тощо.

Зауважмо, у переліку розслідувачів є й інші компанії, які згадувались у медіа через причетність до виробництва зброї ЗС РФ. Зокрема, ідеться про компанію "ПКК Міландр", яка виготовляє 32-розрядний мікроконтролер ARM 1986ВЕ1АТ. Компонент є ключовою частиною для нової крилатої ракети "Изделие-30", про яку розповіло ГУР: ракета летить на відстань 1500 км та має розмах крил 3 м. Ще дві компанії зі списку — це "Кремній-Ел" у Брянську та "Микрон"у Підмосков'ї: обидва — спеціалізуються на чіпах для системи наведення, зв'язку для ракет "Іскандер".

Фокус писав про атаки України на ВПК Росії, завдяки яким перестають працювати заводи-виробники компонентів для російської зброї. Один з таких ударів відбувся у березні 2026 року. Відбулась повітряна атака на завод "Кремній-Ел" у Брянську. На супутникових фото фігурував дах чеху з п'ятьма наскрізними отворами. Згідно з заявою Генштабу ЗСУ, удар провели авіаракетами Storm Shadow.

Нагадуємо, 21 квітня стало відомо про удар ЗСУ по нафтоперекачувальній станції "Самара" на відстані майже 1000 км від України. Перед цим, 17-19 квітня, запалало у порту Туапсе Краснодарського краю, а перед цим — на терміналах Усть-Луги та Приморськ у Ленінградській області.