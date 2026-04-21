Аналитики разоблачили 700 компаний, работающих на ВПК РФ: чипы для "Искандеров", Siemens для нефти

К трехдневной выставке ExpoElectronica 2026 (14 по 16 апреля) в Российской Федерации присоединилось более 700 компаний, которые косвенно или непосредственно причастны к производству российского оружия, установили расследователи. Среди них выделяется фирма, которая контактирует с тремя компаниями военно-промышленного комплекса РФ и ракетами "Искандер" и "Калибр". Какие посредники обеспечивают работу российского ВПК и попали в базу данных аналитиков?

В перечне участников ExpoElectronica 2026 обратили внимание на компанию "Лайфелектроника", которая открыто заявила о работе с "Алмаз-Антей", "Корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" и "Высокоточные системы", говорится в материале аналитического портала Dallas. Расследователи опубликовали список из 719 фирм, которые работают на ВПК РФ. Кроме того, речь идет о сотрудничестве с нефтегазовыми корпорациями, которые зарабатывают деньги на продолжение войны в Украине.

Благодаря выставке в РФ установили цепочку, по которой западные компоненты попадают в РФ, несмотря на санкции, наложенные Украиной и мировым сообществом. Среди посредников, которые помогают ВПК производить оружие, — 366 российских компаний, 337 китайских, семь белорусских и девять гонконгских. Аналитики выделили две компании с самой широкой сетью дистрибьюторов и посредников.

ООО "Lifelectronocs" — компания, созданная в 2012 году и с первых дней наложения санкций предложила свои услуги Минобороны РФ. Среди ее контрагентов — "Псковский завод аппаратуры дальней связи": в переписке отдельно отмечается, что речь идет о помощи "Алма-Антей", "Корпорации "Тактического ракетного вооружения" и "Высокоточным системам". Ко всему, она наладила поставки микрочипов Altera от Intel российской компании "Радиокомплект", которая работает на Минобороны РФ. Расследователи установили, что благодаря этому сотрудничеству ВС РФ получают планирующие боеприпасы, но компания до сих пор не попала ни под какие санкции.

Фото: Dallas News

HK JDW Electronic Co., Limited — компания Китая, которая помогала РФ получить изделия Siemens для автоматизированных систем управления нефтегазовых гигантов "Лукойл", "Роснефть", "Газпром". При этом выяснилось, что для сделки используют сеть посредников как с китайской, так и с российской стороны. Впрочем, в расследовании Dallas прошлись по цепочке посредников и обнаружили в конце одного из них портал GetChips (продает западные чипы для россиян) и тульский завод "Октава" (производит акустическое и другое оборудование для ВС РФ).

"Нет сомнений, что даже относительно небольшие компании, такие как "Приборелектрокомплект", обслуживают российский оборонный сектор и тем самым нарушают санкции", — подытожили расследователи, подчеркивая, что следует внести в санкционные списки участников выставки в РФ.

Компании, с которыми сотрудничает "Лайфєлектроника", согласно данным Dallas, непосредственно причастны к производству оружия РФ:

"Алмаз-Антей" — производит ЗРК С-300/С-400/С-500 , ЗРК "Бук ", "Тор ", и также крылатые ракеты "Калибр ", рассказало западное профильное медиа Defense Blog

, ЗРК ", ", и также крылатые ракеты ", рассказало западное профильное медиа Defense Blog "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" — это производитель крылатых ракет Х-101 , Х-59/Х-69 , планирующих бомб УМПБ , бомб-ракет "Гром-1 ";

, , планирующих бомб , бомб-ракет "; "Высокоточные системы" — компания причастна к производству ОТРК"Искандер", ЗГРК"Панцирь-С1", ПТРК"Корнет" и др.

Заметим, в перечне расследователей есть и другие компании, которые упоминались в медиа из-за причастности к производству оружия ВС РФ. В частности, речь идет о компании "ПКК Миландр", которая производит 32-разрядный микроконтроллер ARM 1986ВЕ1АТ. Компонент является ключевой частью для новой крылатой ракеты"Изделие-30", о которой рассказало ГУР: ракета летит на расстояние 1500 км и имеет размах крыльев 3 м. Еще две компании из списка — это "Кремний-Эл" в Брянске и "Микрон" в Подмосковье: обе — специализируются на чипах для системы наведения, связи для ракет"Искандер".

Фокус писал об атаках Украины на ВПК России, благодаря которым перестают работать заводы-производители компонентов для российского оружия. Один из таких ударов состоялся в марте 2026 года. Произошла воздушная атака на завод "Кремний-Эл" в Брянске. На спутниковых фото фигурировала крыша чеха с пятью сквозными отверстиями. Согласно заявлению Генштаба ВСУ, удар провели авиаракетами Storm Shadow.

Напоминаем, 21 апреля стало известно об ударе ВСУ по нефтеперекачивающей станции "Самара" на расстоянии почти 1000 км от Украины. Перед этим, 17-19 апреля, загорелось в порту Туапсе Краснодарского края, а перед этим — на терминалах Усть-Луги и Приморск в Ленинградской области.