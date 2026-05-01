Як проксі Ірану інтегрували досвід РФ та ЗСУ у війну з Ізраїлем: оптоволокно та FPV, — WSJ

Проксі Ірану бойовики угрупування Хезболла почало масово атакувати дешевими FPV-дронами, використовуючи досвід російсько-української війни, ідеться у матеріалі The Wall Street Journal. Удари Хезболли спрямовані на Армію оборони Ізраїлю: у мережі з'явились відео, на яких безпілотник підлітає до солдатів та військової техніки, і цьому майже не протидіють. Як війна на Близькому Сході інтегрувала дрони та методи протидії, які з'явились після 2022 року?

Хезболла діє на півдні Лівану та загрожує військам Ізраїлю оптоволоконними дронами, які не збиваються засобами РЕБ та летять на 20 км, розповіли журналісти. При цьому Ізраїль готувався до протидії балістичним ракетам, а не БпЛП, і тому сьогодні змушений прикриватись від атак протидроновими сітками. Медіа відшукало у мережі серію записів з камер дронів бойовиками. На відео бачимо, як БпЛА наближаються до об'єктів та облітають їх, шукаючи ціль. У матеріалі WSJ — огляд методів проксі Ірану та оцінки військових експертів щодо того, як Ізраїль міг би запозичити досвід України для протидії ворожим дронам.

Відео дня

Медіа опублікувало кадри повітряної атаки Хезболли на групу солдатів ЦАХАЛ, які стояли поруч з військовою технікою. Через влучання першого FPV на оптоволокні загинула одна людина, а далі другий дрон спробував вдарити по гелікоптеру, який прилетів до бійців. З посиланням на ізраїльських чиновників медіа написало, що бойовики Лівану протягом останнього тижня збільшили кількість нальотів дронів з оптоволокном: подібні пристрої вперше використали ЗС РФ на війні в Україні. Один з ізраїльтян розповів, що протягом одного дня буває до 10 нальотів.

"Нам не варто дивуватися, що після чотирьох з гаком років в Україні ця технологія поширюється. Ми знаємо, що Іран стежив за використанням безпілотників у війні в Україні. Ми знаємо, що Іран співпрацює з Росією у військових сферах", — навело медіа позицію представника аналітичного центру CNA Семюела Бендетта.

ЗС РФ почала використовувати цей тип БпЛА проти ЗСУ, і тому українці навчились цьому протидіяти, ідеться у статті. Тим часом для солдатів ЦАХАЛ це нова загроза. На сьогодні вони вкривають блок-пости імпровізованими сітками та намагаються запозичити досвід України. Військовий аналітик Ігаль Левін, який, серед іншого, займається подіями російсько-українській війні, пояснив WSJ, що має звернення від бійців ЦАХАЛ щодо цього питання. Серед його порад — удари по операторах БпЛА.

"Якщо Ізраїль не знищить операторів, вони вдосконалюватимуться. Вони набувають досвіду. Навіть коли їхній безпілотник виходить з ладу, це також досвід", — сказав аналітик.

WSJ навело також коментар ексміністра оборони України Олексія Резнікова, який пояснив, що Київ пропонував Ізраїлю поділитись досвідом, але звернень не було. Також є теза прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, який в одному з виступів повідомив про проєкт боротьби з БпЛА та сказав, що це потребує часу.

Війна в Ірані — дії США, Ізраїлю та Тегерану

Зазначимо, Фокус писав про перебіг війни в Ірані та війну Ізраїлю проти проксі Ірану — бойовиків ХАМАС у Газі та Хезболли в Лівані. Війна з Тегераном почалася в лютому 2026 року: вже у перші дні Корпус вартових ісламської революції використав дрони-камікадзе "Шахед", якими РФ б'є по Україні з осені 2022 року. При цьому з'ясувалося, що армія США та армії країн Близького Сходу не готові до таких атак, оскільки почали палати місцеві НПЗ та військові об'єкти. У березні Україна запропонувала ОАЕ, Саудівській Аравії та іншим свій досвід боротьби з дронами. У квітні стало відомо про Drones Deal, за якою за кордон підуть технології та фахівці. Тим часом тривала війна в Лівані, а бойовики Хезболли не припиняли обстріли півночі Ізраїлю. Президент США Дональд Трамп на запит Ірану тиснув на Ізраїль задля припинення вогню, але, як показали кадри з місця подій, бойові дії проксі Ірану не припинилися.

