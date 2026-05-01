Как прокси Ирана интегрировали опыт РФ и ВСУ в войну с Израилем: оптоволокно и FPV, — WSJ

Прокси Ирана боевики группировки Хезболла начали массово атаковать дешевыми FPV-дронами, используя опыт российско-украинской войны, говорится в материале The Wall Street Journal. Удары Хезболлы направлены на Армию обороны Израиля: в сети появились видео, на которых беспилотник подлетает к солдатам и военной технике, и этому почти не противодействуют. Как война на Ближнем Востоке интегрировала дроны и методы противодействия, которые появились после 2022 года?

Хезболла действует на юге Ливана и угрожает войскам Израиля оптоволоконными дронами, которые не сбиваются средствами РЭБ и летят на 20 км, рассказали журналисты. При этом Израиль готовился к противодействию баллистическим ракетам, а не БпЛП, и поэтому сегодня вынужден прикрываться от атак противодронными сетками. Медиа нашло в сети серию записей с камер дронов боевиками. На видео видно, как БпЛА приближаются к объектам и облетают их, ища цель. В материале WSJ — обзор методов прокси Ирана и оценки военных экспертов относительно того, как Израиль мог бы позаимствовать опыт Украины для противодействия вражеским дронам.

Медиа опубликовало кадры воздушной атаки Хезболлы на группу солдат ЦАХАЛ, которые стояли рядом с военной техникой. Из-за попадания первого FPV на оптоволокне погиб один человек, а далее второй дрон попытался ударить по вертолету, который прилетел к бойцам. Со ссылкой на израильских чиновников медиа написало, что боевики Ливана в течение последней недели увеличили количество налетов дронов с оптоволокном: подобные устройства впервые использовали ВС РФ на войне в Украине. Один из израильтян рассказал, что в течение одного дня бывает до 10 налетов.

"Нам не стоит удивляться, что после четырех с лишним лет в Украине эта технология распространяется. Мы знаем, что Иран следил за использованием беспилотников в войне в Украине. Мы знаем, что Иран сотрудничает с Россией в военных сферах", — привело медиа позицию представителя аналитического центра CNA Сэмюэла Бендетта.

ВС РФ начали использовать этот тип БпЛА против ВСУ, и поэтому украинцы научились этому противодействовать, говорится в статье. Между тем для солдат ЦАХАЛ это новая угроза. На сегодня они укрывают блок-посты импровизированными сетками и пытаются позаимствовать опыт Украины. Военный аналитик Игаль Левин, который, среди прочего, занимается событиями российско-украинской войны, объяснил WSJ, что имеет обращения от бойцов ЦАХАЛ по этому вопросу. Среди его советов — удары по операторам БпЛА.

"Если Израиль не уничтожит операторов, они будут совершенствоваться. Они приобретают опыт. Даже когда их беспилотник выходит из строя, это также опыт", — сказал аналитик.

WSJ привело также комментарий экс-министра обороны Украины Алексея Резникова, который пояснил, что Киев предлагал Израилю поделиться опытом, но обращений не было. Также есть тезис премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который в одном из выступлений сообщил о проекте борьбы с БпЛА и сказал, что это требует времени.

Отметим, Фокус писал о ходе войны в Иране и войне Израиля против прокси Ирана — боевиков ХАМАС в Газе и Хезболлы в Ливане. Война с Тегераном началась в феврале 2026 года: уже в первые дни Корпус стражей исламской революции использовал дроны-камикадзе "Шахед", которыми РФ бьет по Украине с осени 2022 года. При этом выяснилось, что армия США и армии стран Ближнего Востока не готовы к таким атакам, поскольку начали пылать местные НПЗ и военные объекты. В марте Украина предложила ОАЭ, Саудовской Аравии и другим свой опыт борьбы с дронами. В апреле стало известно о Drones Deal, по которой за границу уйдут технологии и специалисты. Тем временем продолжалась война в Ливане, а боевики Хезболлы не прекращали обстрелы севера Израиля. Президент США Дональд Трамп по запросу Ирана давил на Израиль для прекращения огня, но, как показали кадры с места событий, боевые действия прокси Ирана не прекратились.

Напоминаем, милитарное медиа Breaking Defense рассказало о связи войны в Иране и войны РФ и объяснило, почему события на Ближнем Востоке неожиданно повлияли на Украину.