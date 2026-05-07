Удари по НПЗ та війна в Ірані: чому атаки на нафту РФ заважають Кремлю, — ISW

Дії російської влади не дають можливості бюджету заробити на війні в Ірані та компенсувати втрати через удари України, розповіли аналітики. З одного боку, нафтові гіганти втрачають гроші через влучання на заводах та терміналах, з іншого — Кремль штучно тримає низькі ціни на бензин, щоб заспокоїти росіян. Який вплив атак дронів на можливостях РФ заробляти на нафті?

Завдяки зростанню цін на нафту через війну в Ірані у квітні 2026 року бюджет РФ отримав 917 млрд руб, і це удвічі більше, ніж у березні 2026 року, вказано у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 6 травня. Більша частина цієї суми (771 млрд руб) — це доходи саме від нафти. Втім майже весь заробіток Кремль витратив на компенсацію втрат через удари України по НПЗ і нафтових терміналах, і також щоб тримати низькими ціни на бензин для населення. Аналітики підсумували, що атаки українських дронів не дали можливості РФ заробити на зростанні цін на нафту через війну на Близькому Сході.

У звіті посилають на дані росЗМІ Meduza та Мінфіну РФ про нафтові доходи та витрати Москви. Порівняння цифр з двох джерел показало, що російський бюджет завдяки війні отримав додатково близько 470 млрд руб. І після цього відразу 350 млрд руб віддав нафтовим компаніям на компенсацію втрат від дій України й на втримання цін на бензин. Різниця, тобто прибуток, який все ж пішов в бюджет РФ, — це ледь 120 млрд руб.

"Посилення Україною далекобійної ударної кампанії проти російської нафтової інфраструктури в російському тилу, ймовірно, продовжуватиме впливати на доходи Росії від експорту нафти та газу", — ідеться у звіті.

Аналітики також зауважили, що у травні РФ очікує отримати додатковий прибуток у 200 млрд руб, якщо не зміниться ситуація з цінами на нафту на світовому ринку. Уточнюється, що це ледь більше витрат, які мав російський бюджет у квітні.

Удари по нафті РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про удари по нафтовій галузі РФ, які відбулись весною 2026 року. Одна з серій повітряних атак була спрямована на порти на Балтійському морі — по інфраструктурі у Приморську та Усть-Лузі. Крім того, дрони регулярно атакували порти та нафтові резервуари у Новоросійську, Тамані та Туапсе. Туапсе опинявся під ударами тричі: місцеві жителі поскаржились на екологічну катастрофу через масштабну пожежу та розлив нафти.

Удари по нафті РФ — карта атак весни 2026 року, InformNapalm Фото: InformNapalm

Паралельно відбувались удари по НПЗ. Зокрема, в ніч на 5 травня було гучно на нафтопереробному підприємстві "Киришинефтеоргсинтез" у місті Кіріши Ленінградської області. Втім, тієї ж ночі дроні та також ракети "Фламінго" дістались до Чебоксар, вдаривши по підприємству ВПК.

Нагадуємо, Україна запропонувала РФ перемир'я з 6 травня та припинення взаємних ударів. У день, коли мати припинити вогонь, Росія вдарила по Сумах і влучила по дитячому садку.