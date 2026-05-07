Удары по НПЗ и война в Иране: почему атаки на нефть РФ мешают Кремлю, — ISW

Действия российских властей не дают возможности бюджету заработать на войне в Иране и компенсировать потери из-за ударов Украины, рассказали аналитики. С одной стороны, нефтяные гиганты теряют деньги из-за попадания на заводах и терминалах, с другой — Кремль искусственно держит низкие цены на бензин, чтобы успокоить россиян. Какое влияние атак дронов на возможности РФ зарабатывать на нефти?

Благодаря росту цен на нефть из-за войны в Иране в апреле 2026 года бюджет РФ получил 917 млрд руб, и это вдвое больше, чем в марте 2026 года, указано в отчете Института изучения войны (ISW) за 6 мая. Большая часть этой суммы (771 млрд руб) — это доходы именно от нефти. Впрочем почти весь заработок Кремль потратил на компенсацию потерь из-за ударов Украины по НПЗ и нефтяным терминалам, и также чтобы держать низкими цены на бензин для населения. Аналитики подытожили, что атаки украинских дронов не дали возможности РФ заработать на росте цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

В отчете ссылаются на данные росСМИ Meduza и Минфина РФ о нефтяных доходах и расходах Москвы. Сравнение цифр из двух источников показало, что российский бюджет благодаря войне получил дополнительно около 470 млрд руб. И после этого сразу 350 млрд руб. отдал нефтяным компаниям на компенсацию потерь от действий Украины и на удержание цен на бензин. Разница, то есть прибыль, которая все же пошла в бюджет РФ, — это едва 120 млрд руб.

"Усиление Украиной дальнобойной ударной кампании против российской нефтяной инфраструктуры в российском тылу, вероятно, будет продолжать влиять на доходы России от экспорта нефти и газа", — говорится в отчете.

Аналитики также отметили, что в мае РФ ожидает получить дополнительную прибыль в 200 млрд руб, если не изменится ситуация с ценами на нефть на мировом рынке. Уточняется, что это чуть больше расходов, которые имел российский бюджет в апреле.

Удары по нефти РФ — детали

Отметим, Фокус писал об ударах по нефтяной отрасли РФ, которые состоялись весной 2026 года. Одна из серий воздушных атак была направлена на порты на Балтийском море — по инфраструктуре в Приморске и Усть-Луге. Кроме того, дроны регулярно атаковали порты и нефтяные резервуары в Новороссийске, Тамани и Туапсе. Туапсе оказывался под ударами трижды: местные жители пожаловались на экологическую катастрофу из-за масштабного пожара и разлива нефти.

Удары по нефти РФ — карта атак весной 2026 года, InformNapalm Фото: InformNapalm

Параллельно происходили удары по НПЗ. В частности, в ночь на 5 мая было громко на нефтеперерабатывающем предприятии "Киришинефтеоргсинтез" в городе Кириши Ленинградской области. Впрочем, той же ночью дроны и также ракеты "Фламинго" добрались до Чебоксар, ударив по предприятию ВПК.

Напоминаем, Украина предложила РФ перемирие с 6 мая и прекращение взаимных ударов. В день, когда должны были прекратить огонь, Россия ударила по Сумах и попала по детскому саду.