"Найстрашніша ніч у житті": російський обстріл пошкодив дім української гімнастки

Українська гімнастка, чемпіонка Універсіади‑2019 та призерка чемпіонату Європи‑2023 у Баку Єва Мелещук повідомила, що внаслідок російської атаки на Київ було пошкоджено її будинок.

Дівчина розповіла, що всю ніч провела у підземному паркінгу, де ховалася від російського обстрілу. Про це повідомляє Tribuna.

Мелещук наголсосила, що це була найстрашніша ніч у її житті. На щастя для неї, її квартира залишилася цілою.

"Ми провели всю ніч в підземному паркінгу, поки по цивільних запускали балістичні ракети. Одна з них зруйнувала будівлю поруч із нашою в житловому комплексі. Вхід до підземного паркінгу було пошкоджено, ліфти — знищено, а на рівні -2 стеля частково обвалилася через ударну хвилю", — зазначила вона.

Сторіс Єви Мелещук Фото: Скриншот Сторіс Єви Мелещук Фото: Скриншот Сторіс Єви Мелещук Фото: Скриншот Сторіс Єви Мелещук Фото: Скриншот

Гімнастка повідомила про те, що є поранені люди, а обстріл відбувається у багатьох районах Києва.

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"Я ненавиджу Росію і всіх, хто продовжує її підтримувати. Я ненавиджу, що досі є люди, які не розуміють, що ця держава здійснює геноцид проти українців, проти нашої землі та проти самого нашого існування", — написала Мелещук у сторіз на своїй сторінці в інстаграмі.

Обстріл України — деталі удару РФ 15 червня

Зазначимо, в ніч на 15 червня ЗС РФ провели масований обстріл України, запустивши близько 70 ракет різних типів та близько 600 дронів. Під удар потрапив Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя. Внаслідок російської атаки загорівся Успенський собор: з'явились кадри палаючої церкви та працівники ДСНС, які намагаються впоратись з вогнем. Крім того, були займання на території Києво-Печерської лаври, загорілись приміщення Національної кіностудії ім. Довженка (згоріли колекція зі 100 тис. костюмів), зруйновано найбільший логістичний термінал "Нової пошти" та інші об'єкти. Як заявив міський голова Києва Віталій Кличко, через російський обстріл загинуло четверо людей, близько 30 отримали поранення.

У Харкові загинули четверо пожежників, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Рятувальники прибули на місце удару ЗС РФ, почали гасити пожежу і потрапили під другий удар РФ. Згодом стали відомі імена загиблих — це Дмитро Бойко, Даніїл Тищенко, Сергій Маковецький, Вадим Зінченко.

Перша хвиля російських засобів ураження дісталась до Києва близько 1 год 15 червня, писав Фокус. Летіли "Шахеди", балістика, у деяких районах української столиці зникло світло.

Нагадуємо, 12 червня президент РФ Володимир Путін виступив за нагоди "Дня Росії" та пригрозив Україні новими посиленими ударами по інфраструктурі.