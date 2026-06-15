"Самая страшная ночь в жизни": в результате российского обстрела был поврежден дом украинской гимнастки

Украинская гимнастка, чемпионка Универсиады-2019 и призер чемпионата Европы-2023 в Баку Ева Мелещук сообщила, что в результате российского обстрела Киева был поврежден её дом.

Девушка рассказала, что всю ночь провела в подземном паркинге, где пряталась от российского обстрела. Об этом сообщает Tribuna.

Мелещук рассказала, что это была самая страшная ночь в её жизни. К счастью для неё, её квартира осталась цела.

"Мы провели всю ночь в подземном паркинге, пока по мирным жителям запускали баллистические ракеты. Одна из них разрушила здание рядом с нашим в жилом комплексе. Вход в подземный паркинг был поврежден, лифты — уничтожены, а на уровне -2 потолок частично обрушился из-за ударной волны", — отметила она.

Истории Евы Мелещук Фото: Скриншот Истории Евы Мелещук Фото: Скриншот Истории Евы Мелещук Фото: Скриншот Истории Евы Мелещук Фото: Скриншот

Гимнастка сообщила, что есть раненые и что обстрелы ведутся во многих районах Киева.

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"Я ненавижу Россию и всех, кто продолжает её поддерживать. Я ненавижу, что до сих пор есть люди, которые не понимают, что это государство совершает геноцид против украинцев, против нашей земли и против самого нашего существования", — написала Мелещук в сторис на своей странице в Instagram.

Обстрел Украины — подробности удара РФ 15 июня

Отметим, что в ночь на 15 июня ВС РФ провели массированный обстрел Украины, запустив около 70 ракет различных типов и около 600 дронов. Под удар попали Киев, Харьков, Днепр, Запорожье. В результате российской атаки загорелся Успенский собор: появились кадры горящей церкви и сотрудников ГСЧС, пытающихся справиться с огнем. Кроме того, произошли возгорания на территории Киево-Печерской лавры, загорелись помещения Национальной киностудии им. Довженко (сгорела коллекция из 100 тыс. костюмов), разрушен крупнейший логистический терминал "Новой почты" и другие объекты. Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, в результате российского обстрела погибли четыре человека, около 30 получили ранения.

В Харькове погибли четверо пожарных, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Спасатели прибыли на место удара ВС РФ, начали тушить пожар и попали под второй удар РФ. Впоследствии стали известны имена погибших — это Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий, Вадим Зинченко.

Первая волна российских ракет достигла Киева около 1 часа ночи 15 июня, как сообщал "Фокус". Летящие "Шахеды" и баллистические ракеты привели к отключению электричества в некоторых районах украинской столицы.

Напоминаем, что 12 июня президент РФ Владимир Путин выступил по случаю "Дня России" и пригрозил Украине новыми усиленными ударами по инфраструктуре.