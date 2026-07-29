"Навмисні мішені": у Конгресі показали руїни американського підприємства, спаленого РФ (відео)

Сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін на розгляді законопроєкту про санкції проти Росії показала спалену росіянами харківську фабрику Philip Morris. Руїни підприємства, збудованого на американські гроші, стали аргументом на користь законопроєкту на підтримку України. Які бізнеси США фігурували у виступі сенаторки, яка переконувала Конгрес підтримати санкції проти РФ?

Відео з зали Сенату, у якому розглядали законопроєкт Грема-Блюменталя щодо антиросійських санкцій, вдень 29 липня з'явилось у YouTube-каналі Джин Шахін. Розгляд відбувся 28 липня, у день поховання сенатора-республіканця Ліндсі Грема, до якого, серед інших, долучився президент України Володимир Зеленський. Сенаторка, окрім знищеного заводу Philip Morris, розповіли про удари по Coca-Cola, Cargill і Mondelez.

Санкції проти РФ — виступ Джин Шахін 28 липня

Джин Шахін пояснила присутнім, що США повинні посилити тиск на диктатора Путіна, щоб примусити його завершити війну РФ проти України. Після цього сенаторка навела кілька прикладів ударів росіян по Україні, які відбулись за перше півріччя 2026 року та в інші періоди. Першим згадали про атаки РФ на Одесу, які відбулись, наприклад, узимку 2026 року: коли там побував сенатор Рубена Гальєго, були зруйновані майже усі мости на під'їздах до міста. Далі сенаторка згадала про спалену харківську фабрику Philip Morris. Американські підприємці, які працюють в Україні, повідомили сенаторам, що їхні виробничі приміщення були "навмисними мішенями РФ".

Відео дня

Фокус писав про удари РФ по американській компанії Philip Morris та по інших, які постраждали під час обстрілів. Зокрема, приміщення тютюнової компанії горіли двічі: 30 січня у Харкові та 8 липня у Києві.

Санкції проти РФ — деталі

Зазначимо, законопроєкт про нові санкції проти РФ подали два сенатори США у 2025 році. Ініціатори — Ліндсі Грем (помер 11 липня 2026 року) та Річард Блюменталь. У первісному документі ішлося про 500% тарифів на імпорт з країн, які співпрацюють з РФ та допомагають Путіну вести війну проти України. У компромісному варіанті, який сформувався влітку 2026 року, пропонували 100% тарифи на п'ять основних імпортерів нафти та газу. Крім того, у документ додали, що санкції стосуються Ірану. Також вказано, що тарифи не запроваджуються автоматично після голосування, а їх може запровадити особисто президент Дональд Трамп.

28 липня у Вашингтоні відбулась церемонія прощання з Ліндсі Гремом, на яке прибув президент Зеленський. Після зустрічі з Дональдом Трампом український глава держави мав зустріч зі 100 конгресменами, від яких залежить голосування за законопроєкт Грема-Блюменталя. Медіа повідомили, у Сенаті відбулось перше процедурне голосування за документ Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026: його підтримали 86 сенаторів. У документі — санкції проти російських чиновників, олігархів, банків та проти іноземних компаній, які торгують з РФ.

Нагадуємо, після зустрічі з Трампом Зеленський написав про результати перемовин, які тривали півтори години. Крім того, про це ж написав глава офісу президент Кирило Буданов та блогерка Лора Лумер.