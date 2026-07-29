"Умышленные удары": в Конгрессе показали руины американского предприятия, сожженного РФ (видео)

Сенатор от Демократической партии Джин Шахин во время обсуждения законопроекта о санкциях против России показала сгоревшую от рук россиян харьковскую фабрику Philip Morris. Руины предприятия, построенного на американские деньги, стали аргументом в пользу законопроекта о поддержке Украины. Какие американские компании фигурировали в выступлении сенатора, убеждавшей Конгресс поддержать санкции против РФ?

Видео из зала Сената, где рассматривался законопроект Грема-Блюменталя об антироссийских санкциях, днём 29 июля появилось на YouTube-канале Джин Шахин. Рассмотрение состоялось 28 июля, в день похорон сенатора-республиканца Линдси Грема, в которых, среди прочих, принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Сенатор, помимо уничтоженного завода Philip Morris, рассказала об ударах по Coca-Cola, Cargill и Mondelez.

Санкции против РФ — выступление Джин Шахин 28 июля

Джин Шахин пояснила присутствующим, что США должны усилить давление на диктатора Путина, чтобы заставить его положить конец войне РФ против Украины. После этого сенатор привела несколько примеров ударов россиян по Украине, которые произошли в первом полугодии 2026 года и в другие периоды. В первую очередь впомнили атаки РФ на Одессу, которые произошли, например, зимой 2026 года: когда там побывал сенатор Рубен Гальего, были разрушены "почти все мосты в регионе". Далее сенаторка упомянула о сожженной харьковской фабрике Philip Morris. Американские предприниматели, работающие в Украине, сообщили сенаторам, что их производственные помещения были "преднамеренными мишенями РФ".

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Фокус писал об ударах РФ по американской компании Philip Morris и по другим компаниям, пострадавшим в ходе обстрелов. В частности, здания табачной компании горели дважды: 30 января в Харькове и 8 июля в Киеве.

Санкции против РФ — подробности

Отметим, что законопроект о новых санкциях против РФ был внесен двумя сенаторами США в 2025 году. Инициаторы — Линдси Грэм (умер 11 июля 2026 года) и Ричард Блюменталь. В первоначальном документе речь шла о 500-процентных тарифах на импорт из стран, которые сотрудничают с РФ и помогают Путину вести войну против Украины. В компромиссном варианте, сформировавшемся летом 2026 года, предлагались 100-процентные тарифы в отношении пяти основных импортеров нефти и газа. Кроме того, в документ добавили санкции против Ирана. Также указано, что тарифы не вводятся автоматически после голосования, а их может ввести лично президент Дональд Трамп.

28 июля в Вашингтоне состоялась церемония прощания с Линдси Грэмом, на которую прибыл президент Зеленский. После встречи с Дональдом Трампом глава украинского государства провел встречу со 100 конгрессменами, от которых зависит голосование по законопроекту Грэма-Блюменталя. СМИ сообщили, что в Сенате состоялось первое процедурное голосование по документу "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026": его поддержали 86 сенаторов. В документе предусмотрены санкции против российских чиновников, олигархов, банков, а также против иностранных компаний, ведущих торговлю с РФ.

Напоминаем, что после встречи с Трампом Зеленский написал о результатах переговоров, которые длились полтора часа. Кроме того, об этом же написали глава президентского офиса Кирилл Буданов и блогерша Лора Лумер.