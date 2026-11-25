Під російськими ударами перебуває вся територія України, тому варто утриматись від поїздки або максимально дотримуватись заходів безпеки, написало американське посольство. Крім того, чоловіків, які мають громадянство України та США, можуть мобілізувати.

24 листопада посольство США в Україні опублікувало попередження для американських громадян, які хотіли б приїхати в Україну або вже перебувають на її території. Людям рекомендують утриматись від поїздок, оскільки триває війна РФ проти України й під ударами російських ракет та дронів перебувають усі області. Також є окремі інструкції для чоловіків з подвійним громадянством і для американців, яким радять зареєструватись в особливій програмі підтримки у разі надзвичайних ситуацій.

Державний департамент нагадав американцям про те, що російські обстріли "можуть статися будь-коли, з обмеженим попередженням або без нього". Тому людям радять встановити попередження про повітряні загрози, іти в укриття за потреби та дотримуватись інших вимог воєнного стану. Також американці можуть зареєструватись у програмі Smart Traveler (STEP), і тоді вони отримуватимуть нові попередження посольства і матимуть допомогу, якщо потраплять в халепу.

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Окремим абзацом — інформація для чоловіків віком 26-60 років з подвійним громадянством. Людей попередили, що їх можуть не випустити за кордон та мобілізувати.

"Чоловікам віком від 23 до 60 років з громадянством України може бути заборонено виїжджати з країни, зокрема чоловікам з подвійним громадянством. Під час воєнного стану їх можуть зобов'язати вступити до армії", — ідеться у зверненні посольства США.

Попередження США — звернення до американців в Україні 24 листопада Фото: Скриншот

Попередження посольства США в Україні опубліковане на порталі установи, але у соцмережах цієї інформації немає. Крім того, не відшукалось коментарів тимчасового повіреного США в Україні Пола Р. Г'юстона.

Попередження США — деталі

Зазначимо, 20 листопада посольства США у низці країн Європи опублікували звернення до американських громадян на Різдвяні свята. У попередженні США ішлося про загрози терактів, страйків та фейкових замінувань. Особливо небезпечні місця — це різдвяні ярмарки, торгівельні центри та залізничні вокзали. Попередження стосуються Німеччини, Іспанії, Великої Британії, Португалії та інших європейських країн. Крім того, 31 жовтня з'явилось попередження США для громадян, які перебувають у РФ. Держдеп написав, що є загроза масштабного теракту у публічному місці Москві — ішлося про Державний музей-заповідник "Царицино". Попереднє аналогічне попередження було у 2022 році під час нападу бойовиків на "Крокус Сіті Холл" у березні 2024 року.

Тим часом були деякі попередження посольства США в Україні, після яких відбувались особливо масштабні удари РФ. Наприклад, 23 травня було попередження про масований обстріл, а 24 травня він відбувся і при цьому росіяни запустили ракету "Орешник", яка влучила між гаражами у Білій Церкві. Аналогічні дописи, після яких був удар "Орешника", з'являлись 8 січня 2026 року (атака на Львів) чи 20 листопада 2024 року (удар по Дніпру).

Нагадуємо, 28 травня 2026 року з'явилась інформація про начебто виїзд посольства США з Києва: Фокус зібрав інформацію, що сталось насправді.